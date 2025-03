Diamante Nero celebra il tartufo la vera eccellenza del territorio

Le prime settimane di primavera riportano a Scheggino (Perugia) uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del tartufo nero pregiato, Diamante Nero. L'appuntamento con quella che è la vera eccellenza del territorio è dal 4 al 6 aprile per una tre giorni dedicata al “re” di Scheggino ma non solo. Perché infatti la 18esima edizione della manifestazione offrirà ai visitatori la possibilità di assaporare anche tutte le altre specialità locali (come ad esempio funghi, insaccati di maiale, castrato, agnello e cacciagione), assistere da vivo alla preparazione della Frittata al tartufo da record, un appuntamento imperdibile per gli amanti della gastronomia e per visitare il Mercato dei Prodotti Tipici locali, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali e specialità del territorio. Ma il ricco programma prevede anche convegni tematici, dedicati al mondo del tartufo e ai prodotti tipici locali, e concerti live per allietare le serate e certamente, come ogni anno, unirà tradizione, enogastronomia, eccellenze, sociale, ecosostenibilità, arte, cultura, spettacoli, convegnistica e imprenditoria. C'è poi una curiosità storica che lega ancora di più Scheggino al tartufo nero, perno dell’economia locale: è proprio qui è nata la prima azienda per la conservazione e la commercializzazione del pregiato tubero, la Urbani Tartufi ed è alla sua storia che è dedicato il Museo del Tartufo in Piazza Carlo Urbani.