Domani un assaggio di Unknwn Festival

C’è chi l’estate la sogna, e chi la costruisce. Palco dopo palco, beat dopo beat. A Scandiano, tra le vie di un centro che si fa cuore pulsante di cultura e aggregazione arriva domani, sabato 31 maggio, un’anteprima da non perdere: il pre-festival di Unknwn Festival. La promessa è di ballare, riflettere e sognare il ritmo dell’estate. "Portiamo il nostro mood musicale, un’idea concreta di cosa sarà Unknwn a luglio – racconta Marcello Riva, uno dei fondatori, insieme a Luca Sala, Christian Crocetti e Alex Preti –. Un assaggio sonoro, con alcuni dei nostri deejay e con Pekka il main artist scelto apposta per questa preview".

L’anteprima al FestivaLove non è solo un’occasione per ballare: è un biglietto da visita per chi ancora non conosce l’anima di questo festival giovane, gratuito e ambizioso: "Ci teniamo moltissimo a questa data. È importante per farci conoscere, per far percepire il nostro stile musicale e il nostro approccio", continua Riva. "È anche un modo per coinvolgere nuove persone e diffondere la nostra visione: portare un festival vero a Scandiano, aperto a tutti, e costruito su passione e professionalità". La preview vedrà esibirsi alcuni artisti che saranno presenti anche a luglio, mentre Pekka, artista selezionato esclusivamente guiderà la serata per l’evento di domani. Sarà anche un modo per raccogliere le prime impressioni dal vivo: "L’anno scorso è stato tutto nuovo, quest’anno vogliamo migliorarci ancora".

Il festival di luglio ospiterà più di 20 artisti in tre giorni, una line-up che spazia tra house, tech-house, pop ed elettronica, e una presenza scenica ancora più potente. "Abbiamo lavorato tanto per rendere questa edizione ancora più completa", spiega Riva. "Il palco sarà più grande, l’area food avrà più food truck, e ci sarà anche una vera area chill. Radio Bruno sarà media partner ufficiale, ma non solo: quest’anno ci sarà anche un tatuatore tra le bancarelle. È una piccola novità, ma aggiunge un tocco personale, per chi magari vuole portarsi a casa un ricordo indelebile del festival". Tante le associazioni locali coinvolte: "Avremo con noi Ripuliamoci, che ci aiuta con la sostenibilità ambientale, la Croce Rossa, la Protezione Civile, ma anche realtà locali con cui stiamo avviando collaborazioni. Crediamo nel fare rete, nel costruire insieme".

Il legame con Scandiano è profondo, radicato. "Il Parco della Resistenza è perfetto. Due parcheggi enormi di fianco, sei a cento metri dal centro storico, ed è una zona centralissima tra Modena, Reggio Emilia e le colline. È il luogo giusto per un festival che vuole crescere, con l’appoggio del Comune, che ha creduto in noi fin da subito". Inoltre Unknwn è un festival gratuito. Una scelta coraggiosa. "Vogliamo che chiunque possa partecipare, senza barriere. È difficile, certo: l’incertezza del meteo, il rischio che la gente consumi poco, la mancanza della ‘sicurezza’ del biglietto venduto. Ma crediamo che sia giusto offrire qualcosa a tutti. E grazie agli sponsor e al Comune ci stiamo provando". L’edizione dell’anno scorso è andata oltre le aspettative e quello di domani sarà solo un primo passo verso la prossima. "Ci vediamo al FestivaLove. Venite a scoprire cos’è Unknwn. E poi vi aspettiamo al Parco della Resistenza il 4, 5 e 6 luglio. Perché è lì che accadrà davvero tutto".

Ylenia Rocco