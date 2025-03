Esplorare la storia dell'autoritratto per comprendere la nostra società

Fino al 29 giugno il Museo Civico San Domenico di Forlì ospita “Il Ritratto dell’Artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie”, una mostra a cura di Cristina Acidini, Fernando Mazzocca, Francesco Parisi e Paola Refice. Promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, l’esposizione, che è stata inaugurata lo scorso 23 febbraio, esplora l’autoritratto nella storia dell’arte, tracciando un percorso che dal Quattrocento arriva fino ai giorni nostri. Questa forma pittorica si pone come una sfida, un esercizio di consapevolezza, ma anche una costruzione d’identità. Da Narciso che per primo si specchia nell’acqua ai selfie contemporanei, gli artisti hanno sempre cercato il loro riflesso per esprimere il personale mondo interiore, il loro talento e le loro emozioni. Nel corso dei secoli, il volto dell’artista è diventato così un mezzo per raccontare non solo se stesso ma anche il proprio tempo, trasformandosi a volte in una maschera e in un’illusione che nasconde la vera personalità dietro un’immagine costruita. Lungo il percorso espositivo, si possono incontrare i grandi maestri che hanno lasciato la loro impronta attraverso l’autoritratto: Bellini, Tintoretto, Anguissola, Velázquez, Rembrandt, Tiziano, Hayez, Böcklin, De Chirico, Balla, Sironi e Bacon, fino ad arrivare a Bill Viola e Chuck Close. Attraverso questi artisti, la mostra analizza il modo in cui il volto possa assurgere a specchio dell’anima o a simbolo di un’identità reinventata. Il ritratto dell’artista è quindi spesso più di un semplice volto: può emergere all’interno di una scena sacra, di un mito o di un evento storico, rivelando un gioco tra realtà e rappresentazione. Una forma pittorica che non ha bisogno di mostrare l’intera figura, poiché basta un viso, uno sguardo o persino un dettaglio, come una mano o un piede, per evocare la presenza dell’artista. L’immagine diventa così un doppio, una proiezione del sé che può sfidare il tempo e la memoria, affascinando e coinvolgendo lo spettatore. “Il Ritratto dell’Artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie” offre al visitatore una riflessione profonda sul rapporto tra arte e identità, tra narrazione e realtà. Un viaggio che attraversa la pittura, la letteratura e la psicoanalisi, fino alla nostra epoca, dove il concetto di immagine di sé è più attuale che mai.