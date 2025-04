Esportazioni in ripresa, la crescita è del 3,5%

Dopo la Brexit, i rapporti commerciali con il Regno Unito si erano complicati, ma dal primo trimestre di quest’anno sono in ripresa i traffici verso questa nazione e nel 2024 si realizza – come indicano i dati elaborati dall’Osservatorio Economia della Camera di Commercio Ferrara Ravenna - una crescita del 3,5% (con una quota sul totale dell’export modesta e pari al 3,1%) e prevale la richiesta di bevande, macchinari ed apparecchiature. Le esportazioni verso il Regno Unito nel 2024 hanno raggiunto, in valore, 174,5 milioni e sono in crescita del 3,5%. Per quanto riguarda l’import proveniente dal Regno Unito (in totale 66,6 milioni con una quota pari a 2,7% dell’import complessivo ravennate), le voci predominati riguardano ’Autoveicoli e rimorchi" , in aumento rispetto al 2023 del 31,6%, e ’Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio’, anche in questo caso in aumento del 31,6%. Complessivamente, l’import da UK nel 2024 è risultato in calo del 9,6% rispetto al dato del 2023. La Germania (695 milioni di merce esportata nel 2024, -10% sul 2023) continua ad essere il più importante partner commerciale estero per le aziende della nostra provincia ed il mercato tedesco si riconferma al primo posto con quota pari a 12,5% (in progressivo calo); tuttavia, nonostante sia la prima economia della zona euro, è tecnicamente in difficoltà e l’andamento degli ultimi trimestri non fa che confermare una tendenza di lungo periodo. Tali problematiche si riflettono anche sull’export delle imprese ravennati che verso i mercati tedeschi continuano ad accusare un calo (-10%).

In ripresa, grazie solo all’andamento dell’ultimo trimestre, il riscontro verso la Francia (+4,1% e quota pari a 10,1%; in totale 560,6 milioni), ritornato ad essere il secondo partner commerciale estero delle imprese ravennati. Verso la Spagna, con peso pari a 5,8% (quarto mercato di sbocco della nostra provincia), le esportazioni locali avevano già da tempo ripreso vigore e fanno registrare una crescita tendenziale annua (+1,9%), rispetto al 2023.

Per gli Usa, terzo partner commerciale delle imprese esportatrici ravennati che vendono per 467 milioni (con quota pari a 8,6%, in lenta ma progressiva riduzione) nell’anno in esame l’export ha perso molto slancio in termini di variazione percentuale (-16,2%; arrivano negli States prevalentemente prodotti chimici, macchinari ed apparecchiature ravennati). Per il mercato più vasto, cioè la Germania, l’export si concentra in particolare per apparecchiature elettriche e i prodotti chimici; verso la Francia si esportano in prevalenza prodotti chimici e generi alimentari, così come pure sul mercato spagnolo arrivano derivati chimici ed merci.

g.c.