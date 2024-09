Folvez, l’azienda che ama fare del bene

È conosciuta a livello internazionale come impresa specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione, su disegno del cliente, prevalentemente per il settore dell’oleodinamica. Ma la Folvez, con sede a Campagnola Emilia, nella zona industriale del paese, è altrettanto nota per donazioni e gesti benefici a favore di realtà locali e non solo. Grazie allo spirito solidale dei titolari – Giorgia Rossi e il figlio Alessio Cavazzoni, sempre appoggiati dal marito e padre Antonio – sono molteplici i gesti benefici ripetuti con aiuti importanti nelle zone terremotate del centro Italia, donazioni di costose attrezzature agli ospedali di Guastalla e Correggio, a scuole, a gruppi didattici di paesi colpiti dal terremoto, mascherine protettive nell’emergenza Covid, attrezzature e perfino abiti di servizio per operatori sanitari. Davvero un’attività benefica a 360 gradi, legata addirittura alla sensibilizzazione alla sicurezza sul lavoro, partendo già dalle scuole, con incontri al teatro Ruggeri e riconoscimenti agli studenti più meritevoli dal punto di vista dell’altruismo.

Tra le donazioni effettuate negli ultimi anni, perfino i gazebo per garantire l’attività all’aperto anche in caso di sole o in caso di pioggia a favore della scuola d’infanzia Bambin Gesù a Pieve di Guastalla. Gesti d’altruismo che non sono passati inosservati: come dimostra il riconoscimento arrivato per Giorgia Rossi e il figlio Alessio dal Comune di Caldarola, in provincia di Macerata, per far riprendere le attività scolastiche dopo il terremoto del 2016. Ad alcune classi era stata offerta una gita in Emilia e nella zona del Po, oltre alla donazione di migliaia di mascherine a cittadini e scuole. E proprio il Comune di Caldarola, tre anni fa, ha voluto conferire la cittadinanza onoraria a Giorgia e ad Alessio, con una cerimonia ufficiale durante un consiglio comunale. Folvez nasce nel 1996 come una sorta di reparto distaccato della vicina Folloni srl, ma, al contrario di quest’ultima, si specializza nelle lavorazioni di precisione su centri di lavoro verticali Nel 2005, però, gli storici proprietari decidono di chiudere l’attività. Folvez rileva l’azienda portandola a diventare un’eccellenza nel settore. "Investiamo costantemente in nuovi prodotti e tecnologie che possano aiutare a migliorare ogni reparto e facilitare qualsiasi tipo di mansione e abbiamo raggiunto, quasi totalmente, un’impostazione che segue i dettami della ’Industria 4.0’. Un occhio lungimirante e una buona dote organizzativa ci hanno inoltre permesso di superare senza problemi ogni tipo di difficoltà che ci si sia parata davanti negli ultimi 15 anni (crisi finanziaria, terremoti, pandemie, crisi energetica...), riuscendo in ogni caso a mantenere rating bancari ai massimi livelli", dicono i titolari. Tra i clienti figurano alcune tra le più prestigiose realtà del settore, dato che sono in grado di garantire la qualità richiesta dai mercati mondiali grazie agli elevati standard degli strumenti utilizzati.

Antonio Lecci