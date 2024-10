Fondazione Officina Belle Arti, spazio creativo

Il panorama culturale e artistico della Bassa si è arricchito di recente di una nuova realtà: si tratta della Fondazione Officina Belle Arti, allestita a Villa Fassati di Reggiolo, un luogo ricco di suggestione e di storia. La struttura, completamente ricostruita a seguito del sisma, si presenta come un’autentica Dimora Artistica, offrendo un ambiente stimolante e accogliente per gli artisti e per gli appassionati d’arte. La Fondazione organizza anche dei corsi, offrendo un programma curato da maestri di grande talento, mettendo a disposizione la loro preziosa esperienza e abilità nell’insegnamento. La Fondazione Officina Belle Arti è un progetto ideato e promosso da Tazio Bortesi, Gianfranco Marchesi, Mario Pavesi e Fabio Storchi, un vero e proprio laboratorio creativo che, attraverso la collaborazione di diversi artisti, offre corsi di pittura, scultura e danza, aprendo spazio anche a nuove forme di espressione artistica, come fotografia, musica e teatro. La nuova attività a Villa Fassati è stata avviata nell’estate dello scorso anno. Un laboratorio creativo che si avvale anche della presenza di maestri come Mario Pavesi, scultore e pittore reggiano. Grazie alla collaborazione con gli imprenditori si punta pure a una sorta di Accademia della moda, per formare i dipendenti delle stesse aziende e gli interessati in lavorazioni specifiche, come ad esempio l’arte del puntino o della maglieria. Tra i progetti anche una collaborazione con la cooperativa il Bettolino, impegnata nell’inserimento lavorativo dei soggetti disabili, per l’avvio di corsi di cucina mirati all’acquisizione di abilità ai fornelli. Una realtà che dimostra la vitalità del territorio, la capacità di dialogo tra realtà diverse: tra istituzioni, mondo della cultura e imprenditori. Si tratta di un progetto concreto, che guarda al futuro con ottimismo pensando alle esperienze virtuose della Bassa con la volontà di valorizzarle. E quest’anno i corsi aumentano ancora, con temi che vanno dalla pittura all’apicoltura alla cucina. Non c’è che l’imbarazzo della scelta con le lezioni di pittura tenuta da Cristian Copellini, di scultura con Roberta Grigolon, di restauro mobili con Nunzio Morselli, di scultura in legno con Paolo Guerra, di fotografia con Tiziano Ghidorsi, di teatro con la compagnia NoveTeatro, del successo con gratitudine con Roberta Iotti, di cucina tradizionale di base e avanzato con Sandra Crema, di alimentazione e conservazione alimenti con Fabio Bettegazzi, di cucina di pesce con Francesco Esposito, di pasticceria con Loredana Lunetto, di lingue straniere con Martina Begotti, di improvvisazione teatrale e fumetto con Cesare Buffagni, di intelligenza artificiale con Energee 3, di social con Gabriella Martelli, di apicoltura con Chiara Gardinazzi, di emozioni interiori con Rino Vincenzi, di maschere di cuoio con Cesare Buffagni e di comunicazione con Caterina Vitagliani. Non mancano convegni e altri eventi ospitati negli ampi spazi di Villa Fassati. Per informazioni: 0522-1900198 o info@fondazioneofficinabellearti.it.

Antonio Lecci