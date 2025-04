Fra Monarchia e Repubblica. Carlo, Camilla e Mattarella. Momenti di gloria per Ravenna

È giorno dei giorni per Ravenna, con un dna profondamente repubblicano ma in piena fibrillazione per l’arrivo dei reali. La febbre della corona ha contagiato una città di solito poco propensa ad entusiasmarsi facilmente, ma d’altro canto quando mai ci sarà più l’occasione di vedere da vicino (almeno si spera) il sovrano d’Inghilterra? È così. Oggi arriva il re Carlo III, con la regina Camilla. Dovevano anche andare in Vaticano da Papa Francesco, la visita è stata annullata per il precario stato di salute del Pontefice, però la toccata e fuga di cinque ore a Ravenna è rimasta. Confermatissima.

In città da giorni non si parla d’altro. Non ce ne voglia il simpatico Antonio Caprarica, ma difficilmente l’incontro dello storico corrispondente Rai da Londra tempestivamente organizzato il 22 marzo alla sala D’Attorre dall’associazione Italo Britannica di Ravenna avrebbe fatto registrato il tutto esaurito se non fosse stato preceduto dalla notizia della visita dei reali. C’è curiosità per un evento irripetibile, che attenzione, rappresenta soprattutto una ghiottissima occasione per la città. Di farsi conoscere ancora di più al mondo.

L’Inghilterra oggi guarderà a Ravenna e Ravenna dovrà saperla ammaliare, e fare qualcosa che ai britannici capita di rado: conquistarli. Perché l’effetto mediatico è un’esca che raramente fallisce.

Ricordate la primavera del 2019? Alberto Angela confezionò per Rai Uno un programma tutto incentrato sui mosaici di Ravenna. E pochi giorni dopo la città fu invasa dai turisti, con file come non se ne erano mai viste, ristoranti stracolmi, e ingressi dei monumenti Unesco brulicanti di visitatori.

Questa è la grande chance di oggi per Ravenna, che oltre al grande prestigio di una visita reale, si ritroverà servita su un piatto d’argento l’occasione di attirare turisti da Oltremanica e anche dai paesi del Commowealth, un’organizzazione intergovernativa di 56 Stati indipendenti, quasi tutti accomunati dalla passata appartenenza all’Impero britannico.

Gli inglesi guarderanno in tv e sui media le immagini di Re Carlo III sotto l’incomparabile manto stellato di Galla Placidia, davanti ai mosaici di San Vitale, vedranno Camilla aggirarsi fra le stanze del rinato Palazzo Guiccioli, nel museo dedicato al focoso poeta Byron. E vedranno la coppia reale davanti alla tomba di Dante, ad ascoltare Ermanna Montanari leggere la preghiera di San Bernardo alla Vergine, incipit del canto XXXIII del Paradiso. Con una vetrina così, Ravenna si farà conoscere ancora di più nel mondo. Arriveranno ancora più turisti e dovremo farci trovare pronti, con strade ammodernate (finalmente), collegamenti ferroviari migliori e magari con accordi con l’aeroporto di Forlì. È un’occasione regale, oh yes, perché non coglierla?