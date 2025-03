Gli amanti del cioccolato e dello sport si preparano è in arrivo PisaCiok

PisaCiok - Aspettando il Giro d'Italia è un evento imperdibile per gli amanti del cioccolato e dello sport, che si terrà a Pisa da venerdì 11 a domenica 13 aprile in Piazza Vittorio Emanuele II. Inizialmente previsto per il weekend del 22-23 marzo, l'evento è stato posticipato a causa del maltempo ma, siccome non tutti i mali vengono per nuocere, questo cambiamento ha dato la possibilità di offrire un'esperienza ancora più coinvolgente, poiché PisaCiok - Aspettando il Giro d'Italia si terrà ancora più a ridosso del passaggio della competizione nella città toscana che avverrà il prossimo 20 maggio. Organizzato da ChocoMoments, PisaCiok propone tre giorni di dolcezza e divertimento, offrendo un viaggio nel mondo del cioccolato adatto a tutte le età. Gli stand saranno aperti venerdì dalle 10:00 alle 19:00 e sia sabato che domenica dalle 10:00 alle 20:00. Il programma dell'evento è ricco di attività: Choco Baby: tutti i giorni dalle 15:30 alle 17:30, i bambini potranno partecipare a laboratori per imparare a realizzare cioccolatini. La partecipazione non richiede prenotazione e ha un costo di 7,00 € a bambino, con una durata di 15-20 minuti. Cooking Show: i Maestri Cioccolatieri daranno prova della loro abilità attraverso dimostrazioni dal vivo. Venerdì 11 aprile alle 18:00 si potrà assistere alla preparazione di una "Sacher Rosa". Sabato 12 aprile alle 12:00 verrà mostrata la creazione di una pralina, mentre alle 18:00 si tenterà di realizzare una tavoletta rosa da Guinness dei Primati lunga 15 metri. Domenica 13 aprile alle 12:00 sarà poi la volta della "pralina rosa del Giro d'Italia". Corso di lavorazione del cioccolato per principianti: sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00, con un costo di 30 euro a persona e prenotazione obbligatoria sul sito di ChocoMoments. Inoltre, durante l'evento, verranno premiate con una targa in cioccolato rosa le associazioni sportive e ciclistiche, in modo così da onorare il connubio tra dolcezza e sport in attesa del passaggio del Giro d'Italia. PisaCiok rappresenta un'occasione unica per vivere la città di Pisa in un'atmosfera festosa mentre si gustano prelibatezze al cioccolato e si partecipa ad iniziative legate al mondo del ciclismo. Non perdete l'opportunità di immergervi in questa dolce esperienza e di condividere momenti indimenticabili con familiari e amici.