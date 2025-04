"Gli mostreremo il nostro mondo"

Accoglienza ’slow’ a Ravenna in occasione della visita della Famiglia Reale britannica, insieme a una rappresentanza di Slow Food, composta da contadini, allevatori, pescatori e trasformatori romagnoli che, grazie ai loro prodotti, raccontano un’altra idea di mondo.

Re Carlo da tempo esprime simpatia per Slow Food e per ciò che facciamo: la promozione di un cibo di qualità, buono pulito e giusto per tutti, capace di delineare paesaggi, testimoniare saperi, esprimere biodiversità, cementificare relazioni, tutelare la salute dell’ambiente e degli esseri umani.

Insieme a me e al fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, i produttori romagnoli dei presìdi Slow Food a presentarli: il culatello, l’anguilla marinata tradizionale delle Valli di Comacchio, una selezione di oli extravergini di Brisighella del Presidio degli ulivi secolari, la pesca dal buco incavato e il carciofo moretto di Brisighella, che è un prodotto dell’Arca del gusto.

Con noi, a fianco dei produttori dei presìdi Slow Food e dell’Arca del Gusto, anche Slow Fiber: la rete nata dall’incontro di Slow Food Italia e 22 realtà italiane della filiera tessile, anche loro, con noi, a raccontare un’altra idea di mondo e di moda.

Barbara Nappini

Presidente di Slowfood Italia