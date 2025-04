Gli outfit Due icone di stile: "British classico per lui. E i cappelli nel look di lei"

di Maddalena

De Franchis

“Nessuno li ha visti arrivare”: è così che si potrebbe riassumere l’evoluzione del look degli attuali sovrani d’Inghilterra. Ciò è particolarmente vero per la regina Camilla, passata dall’etichetta di ‘frumpy’ (letteralmente, ‘sciatta’, l’epiteto più ricorrente che la stampa britannica le riservava negli anni Novanta) all’essere recentemente inclusa, dal quotidiano The Telegraph, tra le donne meglio vestite al mondo.

Antonella De Iorio, cos’è successo, in poco più di due decenni?

"In realtà, fin da giovane re Carlo ha rispecchiato alla perfezione lo stile ‘british’, impostato su sobrietà, bon ton e un’indubbia eleganza. È fedele ad alcuni marchi artigianali inglesi e i suoi completi sartoriali arrivano da Savile Row, la prestigiosa ‘via dei sarti’ di Londra. Il look della regina Camilla, invece, si è evoluto nel tempo".

L’opinione pubblica ha apprezzato, tuttavia, che lei non abbia mai ceduto alla pressione sul suo aspetto e sul modo di vestire.

"Se il suo look non è stato completamente stravolto, è anche vero che su di lei è stato compiuto un ottimo lavoro di restyling. Gli abiti che indossa, ovviamente su misura, sono sempre in linea con la sua età e fisicità, senza mai risultare sbagliati o fuori posto".

Negli outfit di entrambi si nota l’attenzione ai dettagli.

"Si dice che il cameriere personale di re Carlo gli stiri abitualmente i lacci delle scarpe col ferro a vapore. I suoi colletti inamidati sono ormai un classico e non sbaglia mai un colpo nell’abbinare camicia, cravatta e pochette. La regina Camilla sfoggia spesso dei cappelli: trovo che le donino particolarmente".

Già, i cappelli: perché i reali inglesi li indossano così spesso?

"Fanno parte della tradizione, sono una sorta di sostituto ‘diurno’ della corona. Elisabetta II ne aveva fatto una cifra del suo stile (durante il suo regno, ne avrebbe indossati oltre 5000, ndr) e la regina Camilla li ha indossati in diverse occasioni: una scelta azzeccata per dare un tocco di novità al look. Se ci pensa, il suo taglio di capelli resta pressoché identico da 40 anni".

Quale cappello avrebbe voluto disegnare per la regina Camilla?

"Tra tutti quelli che ha indossato finora, spicca quello creato nel 2005, per il matrimonio, da Philip Treacy, il ‘cappellaio delle celebrità’. Una corona di piume dorate e cristalli Swarovski, pensata per mescolare l’immaginario reale con quello campestre, da sempre congeniale a Carlo e Camilla. Basti pensare alla loro comune passione per il trench, un altro dei loro capi iconici".