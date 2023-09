"Grazie all’Irst per ciò che fa per i malati"

Nel pomeriggio del 16 aprile 2018, davanti a settecento persone, per la prima volta Meldola accolse un Capo di Stato: l’occasione fu l’inizio dei lavori della Radiofarmacia dell’Irst. Sergio Mattarella visitò l’istituto dei tumori, in particolare i laboratori, facendosi spiegare l’importanza dei macchinari e rivolgendo parole di grande apprezzamento: "Siete una risorsa straordinaria del nostro Paese, grazie per quello che fate per i malati". Come sempre, si dimostrò informatissimo sull’attività dell’istituto. E, anche se in quei giorni di delicata crisi politica molti facevano gli auguri a lui ("grazie, ne ho bisogno", rispose a un infermiere), non è mancato il segnale opposto: la grande attenzione di Mattarella al personale, in particolare i ricercatori. A ciascuno volle stringere la mano: anche questo, un momento non previsto dal rigido programma della visita, che regalò un momento indimenticabile ai professionisti della sanità.