Gruppo Primavera di Fabbrico, insieme per gli altri

Operare insieme, in gruppo, stando in compagnia per cercare di essere utili agli altri. È questa la mission del Gruppo di volontariato Primavera di Fabbrico, che di recente ha celebrato i trent’anni di attività con alcuni giorni di eventi e iniziative nel cuore del paese della Bassa, ovviamente nel segno della solidarietà tra giochi, spettacoli, un’asta benefica, senza dimenticare i momenti legati alla tradizione locale. Una festa colorata di rosa, a sottolineare l’impegno contro le malattie oncologiche che colpiscono in particolare le donne. Evoluzione del Comitato anziani, attivo già dal 1981, l’associazione di volontariato è stata rinominata nel 1994, portando avanti importanti iniziative per il benessere, l’assistenza e il divertimento delle persone non più giovani. Sono diverse le azioni che i volontari fabbricesi mettono a disposizione della cittadinanza: il gruppo di trasporto verso ospedali e presidi sanitari per visite e terapie alle persone che non sono in grado di potersi organizzare in modo autonomo, il Telefono amico per fornire compagnia alle persone sole fino alla ’Domenica del filos’, che uniscono l’incontro alle tradizioni del passato. Si tratta di un Gruppo che diventa un importante e prezioso sostegno per le persone fragili. Da qualche anno è attivo un laboratorio di uncinetto, nei locali di via XXV Aprile. Nel 30esimo anniversario il Gruppo Primavera ha proposto eventi vari in collaborazione con il Comune e con gli esercenti di via Roma: giochi per i ragazzi, spettacoli, esibizioni delle sfogline, con tanto di asta benefica condotta da Cecio e dal suo gruppo teatrale ’Gli Spavaldi’. Proprio l’attività delle sfogline ha ottenuto grande successo, con un folto gruppo di giovani donne impegnate nell’arte della sfoglia per la pasta fatta in casa, con tanto di assi e mattarelli. Milena Bisi, vicepresidente del Gruppo, ha fatto notare come le partecipanti, tutte under 45, si sono cimentate per la prima volta con la sfoglia, dimostrando come si possa imparare alla svelta questa attività "di cucina" che si tramanda ormai da molte generazioni. I festeggiamenti per i trent’anni del Gruppo Primavera sono stati anche occasione per realizzare beneficenza nella beneficenza: l’evento, infatti, è rientrato nel programma dell’Ottobre Rosa, con la realizzazione di una pubblicazione con ricette tipiche del territorio. Le offerte raccolte con la distribuzione del ricettario sono destinate alla ricerca e al contrasto alle malattie oncologiche. E non mancano le donazioni al Gruppo Primavera: nella storia dell’associazione si ricorda anche un’auto per il trasporto di persone in difficoltà, grazie al generoso gesto di Fabio Mazzali per i volontari del Primavera, guidati dal presidente Ermes Vezzani. Un gesto di affetto per la comunità di Fabbrico e di riconoscimento al Gruppo Primavera per il prezioso servizio svolto. Solo nel 2022 sono stati effettuati 344 viaggi per 15mila chilometri: come attraversare l’Italia da Bolzano ad Agrigento per almeno una decina di volte. Già in passato Mazzali aveva donato un’auto per scopi sociali.

a. le.