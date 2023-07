Ha sede in 9 città e coinvolge le scuole

Nel 2022 Zero K ha superato i confini della città. Sono 9 oggi le sedi in cui è presente l’associazione: oltre Carpi, Perugia, Piacenza, Campofiorito, Palermo, Cassino, Roma, Terni, Lodi – Sud Milano. Il nuovo progetto, denominato "Zero K oltre i confini", ha come obiettivo la creazione di una comunità e rete di persone che si impegni per la diffusione della cultura delle cure palliative, ribadendo l’essenza e l’importanza di un diritto umano a prescindere dalla realtà in cui si vive. Ogni realtà territoriale ha un suo referente che collabora con la centrale. "A settembre – anticipa Massimiliano Cruciani, presidente di Zero K – partirà un progetto in collaborazione con la ’Società dei Sogni’, una associazione sarda, da realizzarsi attraverso il nostro referente di ’Oltre confine’ di Cassino che vedrà l’ingresso nelle scuole in un progetto di divulgazione delle cure palliative attraverso l’ispirazione artistica degli studenti".

L’altro progetto in cantiere riguarda la "NoveTeatro Aps" di Novellara (Re) che prevede l’allestimento di uno spettacolo teatrale sempre in merito alle cure palliative e la fragilità.

Al.g.