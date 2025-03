I migliori sapori del mondo a Scandicci Food&Street

Da oggi, venerdì 28, a domenica 30 marzo Scandicci è il teatro di “Scandicci Food&Street - Il giro del mondo del gusto”, l'evento dedicato al cibo di strada che torna in piazzale della Resistenza. Organizzato da Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo, con il patrocinio del Comune di Scandicci e della Camera di Commercio di Firenze, questo festival dello streetfood offrirà tre giorni di degustazioni, eventi, laboratori per bambini, musica e intrattenimento dalle 11 alle 24. Al centro di piazzale della Resistenza verrà allestita un’installazione urbana con oltre 600 metri quadrati di erba vera, olivi secolari e sedute ecosostenibili, che trasformeranno l’area in un’oasi verde accogliente per i visitatori. La kermesse, giunta alla sua seconda edizione, porterà a Scandicci diversi food truck con una vasta offerta gastronomica: un viaggio attraverso sapori dal mondo con specialità come pita gyros greca, piatti giapponesi e indiani, oltre ai classici statunitensi come il pulled pork. Spazio anche alla cucina italiana con lampredotto fiorentino, hamburger di maremmana, cannoli e arancini siciliani, tigelle e gnocco fritto emiliani, frittura di pesce e birre artigianali. Saranno presenti, inoltre, proposte senza glutine per chi ha esigenze alimentari specifiche. Un elemento di grande rilievo di questa edizione di “Scandicci Food&Street” è il grande prato di erba vera che, come detto, trasformerà il piazzale in un ambiente unico con l’area che sarà arredata con olivi, pancali e cuscini bianchi in modo da creare un’atmosfera piacevole per sostare e gustare i piatti proposti dai food truck. Spazio non solo al cibo, ma anche a spettacoli e attività per tutte le età al festival dello streed food di Scandicci: oggi, dalle 19 alle 23, si terrà il DJ set di Sauro Le Ben; domani, dalle 18 alle 23, Niki DJ si esibirà con la sua Fiat Cinquecento, portando musica e divertimento; infine domenica 30, dalle 18 alle 21.30, salirà sul palco Ghiaccioli e Branzini, alias Marco Dalmasso, noto per il suo sound innovativo che fonde sperimentazione e groove urbani. La seconda edizione di “Scandicci Food&Street - Il giro del mondo del gusto” sarà un’occasione imperdibile per scoprire sapori e profumi unici di cucine geograficamente distanti rese più vicine per tre giorni, in un’atmosfera accogliente e festosa, in cui anche le iniziative collaterali, pensate per grandi e piccoli, renderanno ogni momento speciale. L’ingresso è libero e gratuito per tutti i visitatori, per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale, la pagina Facebook o Instagram dedicate all’evento.