I mille volti di Piazza Martiri, simbolo della città

E’ per estensione una delle più grandi piazze italiane, con la sua superficie di 17mila metri quadrati. E anche una delle più belle con il suo fascino rinascimentale. Piazza dei Martiri di Carpi è conosciuta ben oltre i confini regionali e apprezzata da chiunque abbia occasione di vederla. Ai due estremi, quasi come ‘baluardi’ e porte di accesso alla piazza, vi sono due storiche edicole: dalla parte del Teatro, l’edicola dei fratelli Federico e Andrea Massari. "Noi l’abbiamo rilevato nel 1999 – raccontano – ma sono oltre 60 anni che il chiosco è qui". Dalla parte della Cattedrale invece, sempre sul rialzato, c’è l’edicola ‘53’ di Barbara Lodi: dal 2007 ha aperto l’attività insieme ad una socia, per poi divenirne unica titolare del 2020. Edicole al passo con i tempi: oltre ai tradizionali giornali sono sempre più accessoriate con gadget, prodotti per i più piccoli, libri, riviste specializzate e anche stampa estera. Sotto il portico Lungo, caratterizzato da 52 arcate, si susseguono le vetrine di negozi che hanno fatto (e fanno) la storia della città.

E’ alla quarta generazione l’ottica ‘Goldoni’, al civico 49 della piazza dal 1963. All’interno del negozio campeggia una gigantografia del nonno Arturo con la nonna Francesca, insieme al giovane figlio Alberto, papà degli attuali titolari, i fratelli Roberto e Daniele, che ha in negozio anche la figlia. "Il nostro nonno ha iniziato l’attività in piazza Garibaldi – racconta Roberto – come orologeria e oreficeria, seguendo le orme del bisnonno. Erano gli inizi del Novecento". "Quando papà e mamma Marilena hanno rilevato l’attività, erano uno dei pochissimi negozi di ottica; oggi ce ne saranno oltre la decina, il mondo è cambiato ma nel nostro mestiere ancora rileva il rapporto diretto con il cliente. Abbiamo clienti affezionati, che continuano a servirsi da noi anche se si sono trasferiti all’estero e sicuramente l’età della nostra clientela si è abbassata: adesso tantissimi bimbi portano gli occhiali, si sta molto attenti e poi l’occhiale è diventato parte del look non solo una necessità". La più storica gioielleria di Carpi è ‘Allegretti’ aperta il 2 giugno 1952 da Marino Allegretti e ora portata avanti dai nipoti Guido e Glauco Soresina e dalla figlia di Glauco, Lisa.

Punto di riferimento per la bellezza è ‘Rita Frigieri Profumeria & Concept Store’, che prende il nome dalla titolare Rita: "Ho rilevato il negozio nel 1982, era la più storica profumeria di Carpi, la ‘Gianfranca’. Ho le mie affezionate clienti che mi seguono con fiducia e passano anche solo per un saluto, un gesto che apprezzo molto visto che si sono creati rapporti di amicizia e rispetto reciproco". "In questi anni la clientela si è allargata e in particolare gli uomini sono molto attenti, specie nel campo dei profumi, cercano fragranze di nicchia, sono intenditori".

Attenzione al look maschile è la parola d’ordine di Sir Andrew’s, negozio specializzato nell’abbigliamento da uomo. Alle spalle una storia di famiglia, giunta alla seconda generazione, come racconta Marco Solieri: "Negli anni Settanta papà Andrea e mamma Neris, fidanzati, aprirono in via Paolo Guaitoli un negozio di sartoria, ‘Sir Andrew’s’ dal nome di papà che ha iniziato come sarto per abiti su misura.

Nel 1987 hanno inaugurato il negozio sotto i portici di piazza Martiri, con le prime collezioni di Giorgio Armani.

Venticinque anni fa sono entrato anche io in negozio – prosegue Marco – e in concomitanza si è deciso di ‘abbandonare’ le firme delle prime linee per cercare stilisti emergenti che garantissero anche un buon rapporto qualitàprezzo, seguendo quelle che erano le richieste del mercato. Essere tra i negozi storici di Carpi ci riempie di orgoglio e ringraziamo la nostra clientela per la fiducia".

La bellezza passa anche da ‘Angelica Atelier Sposa’, che dal 2019 si trova sotto al portico all’angolo con via Paolo Guaitoli, la famosa ‘via della catena’ che negli anni Novanta ha dato il nome ad una compagnia, ‘quelli della catena’, appunto. Angela Righi ha aperto il suo laboratorio di sartoria nel 1983 in via Giulio Rovighi: dai campionari si è via via dedicata esclusivamente agli abiti da sposa. "Dal 2020 ho abbandonato i brand famosi e produco la mia linea di abiti per le spose e anche quelli cerimonia per la bambine, con la linea ‘Le Principesse’". Il primato di ‘anzianità’ come orafo è detenuto da Luca Semellini, titolare di Bao (Bottega d’Arte d’Orafa): "Da 43 anni faccio questo mestiere che è la mia passione. Da via Giulio Rovighi mi sono spostato in piazza nel 2017". Famosi i suoi gioielli con le scritte incise, con i quali ha lanciato una vera e propria tendenza.

Ad ottobre 2022 i fratelli Mimma e Felice Flagiello hanno riaperto un bar storico: il ‘Dorando’ che si è arricchito con ‘Caffè e cucina’; con loro per la prima volta nelle mura del bar è stata portata la cucina, per poter pranzare o cenare godendosi la spettacolare vista della piazza.

Maria Silvia Cabri