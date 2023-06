Il Cabassi, casa del sapere Cinquant’anni di arte e sport

di Alberto Greco

Una presenza che da 50 anni accompagna la vita culturale, sociale e ricreativa della città, un riferimento per generazioni di giovani carpigiani, e anche adulti e anziani. È la storia del circolo culturale ’Sandro Cabassi’. "Tutto inizia – racconta Mauro Benincasa nel libro ’Il circolo Sandro Cabassi. I suoi cinquant’anni’ che a ottobre uscirà pubblicamente – nel 1973 nella casa del popolo di via Don Albertario, che ancora oggi nei suoi archivi e nella memoria di alcuni dirigenti racchiude un importante esempio, da non dimenticare, della storia di Carpi".

Tra i fondatori di allora c’era Gianni Gherli, una figura che ha garantito la continuità del circolo, accompagnandolo nel suo percorso di crescita, da associazione fatta da qualche decina di soci – agli esordi – a realtà con centinaia di aderenti. "Il circolo – spiega l’attuale presidente Angela Marchesini (ha raccolto il testimone ceduto da Gherli, deceduto lo scorso 28 ottobre) – ha circa 730 soci. È nato come circolo musicale. Nel corso degli anni, però, è cresciuto grazie a validi insegnanti. Adesso facciamo tantissime altre attività e forniamo un servizio alla città. Siamo un circolo culturale e siamo l’unico che non fa da mangiare. Ci tengo a sottolineare che sopravviviamo soltanto attraverso l’opera di tanti volontari e attraverso le rette di chi frequenta i corsi, indispensabili a pagare gli insegnanti".

Fin dalla sua comparsa, il circolo Cabassi, oltre a partecipare attivamente alle iniziative proposte dall’amministrazione, ha svolto una propria attività autonoma con progetti ricreativo-culturali rivolti alla comunità del quartiere e, spesso, anche alla città. Non c’è ambito che non sia stato sfiorato dalle iniziative promosse dal circolo: tombola, cinema per ragazzi e adulti, attività sportive, scuola di ballo liscio, teatro, scuola di musica, centro danza, corsi di ginnastica. E ancora open jazz, mostre, corsi di fotografia e di lingue straniere, dalle più usuali come inglese, francese e tedesco ad altre più esotiche come giapponese, cinese, arabo. Infine gite e soggiorni in Valsugana. Alcune di queste attività si sono esaurite nel tempo, quando venivano a mancare i soci che volontariamente le gestivano, come accaduto alla compagnia dialettale ’Al Granisel’, nata nel 1979 per volontà del poeta dialettale Loris Guerzoni, sopravvissuta alla scomparsa del fondatore nel 1980 ancora per 12 anni.

Altre si sono protratte fino ad oggi. Tra queste la più longeva e affermata è la scuola di danza classica ’Ecole Klassique’, istituita negli anni Settanta. "Una delle più antiche d’Italia e delle più rinomate, tanto che anche quest’anno – dice orgogliosamente Marchesini – le nostre bambine hanno vinto diversi premi all’estero. E ci siamo classificati per andare ai campionati europei in Spagna in estate, con le frequentatrici della fascia 10-12 anni". La crescita e lo sviluppo di attività intraprese dal circolo alla fine degli anni Novanta hanno reso insufficiente la storica sala di via Albertario, ampia 230 metri quadri. Il Cabassi si è trovato perciò ad aver bisogno alla fine degli anni Novanta di spazi più adeguati e attraverso una convenzione col Centro sociale anziani ’Loris Guerzoni’, ha potuto disporre di un ambiente più ampio in via Genova.

"Presto – assicura la presidente Marchesini – ritorneremo completamente in via Albertario (attualmente lì vengono svolte solo alcune attività, ndr), stiamo ultimando l’acquisto dell’ultima parte, occupata dal Pd, ed entro maggio del 2025 torneremo con scuola, sede e corsistica".