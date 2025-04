Il fronte della sicurezza: "Una visita che dimostra l’importanza della città"

Raffaele Ricciardi, prefetto di Ravenna. Nella sua carriera ha già vissuto giornate simili?

"No, l’accoppiata Capo dello Stato-Reali d’Inghilterra è una cosa unica. Da prefetto di Gorizia ho avuto l’onore di ricevere il presidente Sergio Mattarella, che per due volte ha visitato la città friulana".

Dal punto di vista istituzionale, quale è l’importanza di questa doppia visita?

"Ritengo sia la testimonianza massima dell’importanza della città di Ravenna. Questa accoppiata è una sorpresa e una bella novità".

Immaginiamo che per lei la gestione della sicurezza odierna non sia una faccenda di ordinaria amministrazione.

"Quando si parla di sicurezza, non è mai questione di ordinaria amministrazione. Niente va mai sottovalutato, nemmeno gli eventi che si ripetono, come gli sbarchi dei migranti".

Che lavoro c’è dietro la giornata ravennate di Carlo e Camilla e di Sergio Mattarella?

"Tante riunioni, così che la loro visita possa procedere senza intoppi sul fronte della sicurezza".

Senza entrare in dettagli che, visto il suo ruolo, non può rivelare, come si organizza la sicurezza di personalità di questa importanza?

"Si pensa alla loro sicurezza da ogni punto di vista. Si lavora tenendo conto delle esigenza dell’apparato di sicurezza di Buckingham Palace e di quello del Presidente della Repubblica".

Aspetta con sollievo, professionalmente parlando, la fine di questa giornata?

"Ma no. Sollievo è un termine che associo a qualcosa di negativo. Certamente il lavoro preparatorio è stato impegnativo, ma sono orgogliosissimo che questa visita coinvolga Ravenna".

Quanti sono, grossomodo, i professionisti della sicurezza oggi in campo?

"Diverse centinaia, perché dobbiamo garantire la sicurezza di tutti, tenendo conto degli spostamenti dei Reali e del Capo dello Stato".

I ravennati si chiedono se e come potranno vedere Carlo e Camilla e il nostro presidente.

"Gli spostamenti di tutti, oggi, saranno più difficili, perché dovremo garantire ai Reali e al presidente Mattarella di muoversi in sicurezza. Ci saranno modifiche alla viabilità. Posso dire che Carlo e Camilla hanno chiesto ’un bagno di folla’ e che dal Quirinale, per ogni visita del Capo dello Stato, l’input è quello di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza. Cittadinanza che potrà certamente vedere i protagonisti della giornata, a cominciare da piazza del Popolo. Qui, per collegarmi a quanto dicevo prima facendo un esempio, i bar saranno aperti".

Insomma, si preannuncia una giornata di festa.

"Sì, confidiamo nelle buone condizioni meteorologiche. Vista la copertura mediatica, sarà un’occasione per fare vedere al mondo quanto è bella Ravenna. Ci tengo a dire che dietro a tutto questo c’è il grande impegno non solo delle forze di polizia, ma anche di Ausl, enti locali, strutture di soccorso e mondo del volontariato. Quando si fanno le cose insieme, si fanno bene".

l.b.