Il precampionato: dal torneo di Jesi alle ultime amichevoli. Bilancio positivo

Indicazioni certamente positive vi erano state per i biancorossi già al debutto di questa interessante pre-season 2024. Davanti a quasi un migliaio di spettatori, nel pomeriggio del 31 agosto scorso, è andato in scena all’Eurosuole Forum il primo dei tre derby d’allenamento in programma tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina. I cucinieri si sono imposti in tre set (25-20, 25-19, 25-22), con Dirlic top scorer (9 punti), al termine della partita concordata tra coach Giampaolo Medei e l’allenatore ospite Massimiliano Ortenzi. La Cucine Lube Civitanova di Giampaolo Medei si è poi ripetuta nel secondo derby regionale d’allenamento all’Eurosuole Forum quando, il 4 settembre, ha battuto ancora per 3-0 la Smartsystem Essence Hotels Fano, formazione neopromossa in Serie A2. Un altro derby regionale d’allenamento utile per la Cucine Lube Civitanova quello del 6 settembre, vittorioso 3-1 in quattro set al PalaSavelli di Porto San Giorgio contro la Yuasa Battery Grottazzolina, di nuovo battuta (per la terza volta su tre) anche l’11 settembre all’Eurosuole Forum, davanti a oltre 300 spettatori, con i biancorossi che si sono aggiudicati con il massimo scarto (25-23, 25-22, 25-22) il terzo e ultimo faccia a faccia con i rivali. Gloria per i marchigiani anche il 14 settembre, con la Cucine Lube Civitanova che ha risposto presente all’appello della Jesi Volley Cup 2024, superando l’Allianz Milano 3-0 (25-20, 33-31, 25-20) al PalaTriccoli, nella semifinale della kermesse targata Jesi Volley & Sport. Peccato per la partita successiva, che ha visto i ragazzi di Medei terminare sul secondo gradino del podio la Jesi Volley Cup. Decisivo al PalaTriccoli lo stop al tiebreak (25-18, 29-27, 15-25, 15-25, 12-15) nella finalissima contro la Sir Susa Vim Perugia. Infine, l’ultimo appuntamento preseason dello scorso 21 settembre, nel quale i biancorossi hanno ritrovato smalto e determinazione, chiudendo il calendario della preseason con un successo in amichevole contro la Valsa Group Modena. Al PalaCiarapica di San Severino Marche, in occasione del match in memoria dell’imprenditore Roberto Soverchia, i cucinieri di Giampaolo Medei hanno superato i gialli di Alberto Giuliani 3-1 (25-22, 25-22, 18-25, 25-17).