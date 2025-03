Il Teatro Rossini omaggia Ezio Bosso A Pesaro un concerto che emoziona

Il Teatro Rossini di Pesaro ospita un concerto speciale dedicato a Ezio Bosso, a cinque anni dalla sua scomparsa. L'appuntamento con la FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Luigi Piovano, che sarà anche violoncello solista, è per domenica alle 18 e rende omaggio al compositore torinese, amatissimo per la sua musica capace di toccare l’anima. L’evento, atteso dal pubblico di appassionati del genere, sarà carico di emozione: proprio sul palco del Rossini, infatti, il 20 febbraio 2020 Bosso si esibì per una delle sue ultime volte, regalando al pubblico un ricordo indimenticabile. In programma alcune delle sue pagine più intense, accostate alla Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92 di Beethoven, opera di straordinaria energia e vitalità. Un appuntamento imperdibile per chi ha amato Bosso e la sua arte, con brani come Rain, In Your Black Eyes, capaci di evocare emozioni profonde. La serata offrirà un viaggio musicale tra melodie struggenti e potenti slanci sinfonici, esaltati dalla sensibilità interpretativa di Piovano.