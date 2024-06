Immergas, l’eccellenza compie 60 anni

Una realtà industriale di primo livello, conosciuta e apprezzata nel mondo. È la società Immergas, che ha compiuto i sessant’anni di vita. Una ricorrenza che viene celebrata con diverse iniziative nel quartiere generale dell’azienda, a Lentigione di Brescello. Di recente la grande festa con uno dei cofondatori storici, Romano Amadei, che ideò insieme a Giuseppe Carra e Gianni Biacchi quello che oggi è il Gruppo Immerfin, una multinazionale a controllo familiare. "In questi 60 anni molto è cambiato e molto cambierà nel settore del clima domestico, ma abbiate fiducia perché l’azienda continuerà a investire per essere competitiva e per offrire prodotti interessanti al mercato", dice Romano Amadei, presidente Immergas. Mentre il figlio Alfredo continua alla guida della società, come presidente di Immerfin, con a fianco i figli di Giuseppe Carra, Alessandro e Gionata, membri del consiglio di amministrazione. Al compleanno dell’azienda erano presenti oltre 600 dipendenti del polo brescellese, uniti idealmente a oltre mille e duecento colleghi che portano Immergas nel mondo, in 50 mercati diversi, che sono impegnati nelle unità produttive in Slovacchia, Cina e Iran. Ospite speciale della serata è stato il calciatore Iván Ramiro Córdoba, autore di un libro autobiografico dal titolo "Combattere da uomo". Le riflessioni di Córdoba, unite a quelle di Alfredo Amadei, rappresentano il ponte ideale per guardare al futuro. Valori che uniscono sport e lavoro in azienda: "In poche ore, scoprendo Immergas – ha detto Córdoba – ho sentito un senso di appartenenza enorme, ma questo orgoglio non sarebbe possibile se non ci fosse una proprietà, la stessa da 60 anni, che te lo fa sentire, che ogni giorno ti fa capire qual è la storia di questa azienda e lo stesso vale per la squadra dove un calciatore gioca". "Il messaggio di questo 60esimo anniversario insieme è uno solo: fare gruppo", ha commentato il presidente di Immerfin Alfredo Amadei. E ha aggiunto: "Oggi più che mai è indispensabile fare squadra tra generazioni, anche diverse, ma comunque legate da un denominatore comune che è quello dell’impegno, della sfida e anche soprattutto dell’esempio. Chi è venuto prima deve dare esempio a questi ragazzi affinché accolgano le sfide e le sappiano affrontare con coraggio. In questi anni la parola chiave è rimasta sempre cambiamento: non abbiamo mai cambiato e non cambieremo la rotta maestra, ma sicuramente cambiamo gli orizzonti e la vision perché il mercato cambia, la società cambia e di conseguenza anche le aziende si devono adeguare. Il cambiamento è una sfida da cogliere con coraggio, con intraprendenza e con voglia di mettersi in discussione. La speranza è di continuare con lo stesso spirito dei fondatori". Le celebrazioni per il 60esimo anniversario di Immergas continuano per tutto il 2024 con appuntamenti fieristici, ma anche con iniziative in Italia e non solo, oltre che con visite ed eventi nella sede aziendale di Lentigione.

Antonio Lecci