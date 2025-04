Incantata dai mosaici. Quando la principessa. Margaret si unì ai turisti di San Vitale

Un vestito a fantasia con prevalenza del bianco, l’impermeabile chiaro appoggiato sulle spalle, grandi occhiali scuri a coprire parte del volto: nessuno dei tanti turisti che affollavano San Vitale e Galla Placidia riconobbe nell’elegante signora dalla folta chioma nera la principessa Margaret d’Inghilterra, zia dell’allora erede al trono, il principe Carlo. Era il pomeriggio del 4 settembre di 39 anni fa, il 1986, e la contessa di Snowdon arrivò a Ravenna in auto dalla villa di Savignano sul Rubicone dove era alloggiata ed aveva base per una breve visita di qualche ora. Era accompagnata dai due figli: David, che aveva 25 anni e Sarah, ventiduenne, e da funzionari dell’ambasciata del Regno Unito.

La visita era in programma da tempo, da almeno due anni, da quando cioè, era l’8 settembre 1984, durante un’altra breve permanenza in Romagna la principessa aveva fatto una breve sosta al Museo Internazionale della ceramica di Faenza, ma non aveva avuto modo di visitare i monumenti di Ravenna e promise di rimediare alla lacuna. Nella visita la comitiva fu accompagnata dalla studiosa ravennate Wanda Gaddoni. Quel pomeriggio tutto il complesso di San Vitale era affollato di turisti: l’assenza di misure di sicurezza, eccezion fatta per alcuni poliziotti in abito civile (e del fotografo del Resto del Carlino), evitò che venisse destata la curiosità dei presenti e così Margaret poté muoversi tranquillamente. Ma c’è anche un altro sottile e ben più risalente filo che lega la Casa Reale britannica alla riviera ravennate. Per trovare il bandolo occorre risalire agli inizi di maggio del 1960, quando Margaret, che all’epoca aveva 30 anni, era già famosa, oltre che quale sorella della regina Elisabetta II, per essere spesso al centro della cronaca rosa dei tabloid inglesi che nel descriverla ne sottolineavano il colore degli occhi, ‘blu zaffiro che virano al viola’. Il 6 maggio di quel 1960 la contessa di Snowdon sposò il fotografo Antony Armstrong e per l’occasione si vide omaggiata di un quadro firmato dal cervese Silvano Collina, uomo di grande cultura e inventiva, imprenditore e pittore di successo noto anche all’estero: sue mostre si tenevano nelle capitali europee, Londra compresa e anche a New York. All’epoca peraltro intensi erano i rapporti turistici fra Cervia e l’Inghilterra. Ma non è tutto.

Anche l’allora principe Carlo una quarantina d’anni fa ebbe un incontro ravvicinato con Ravenna. E fu a Bologna visitando una mostra dei plastici di importanti progetti architettonici fra cui quello relativo alla trasformazione del convento di Santa Chiara, in via Guaccimanni a Ravenna, in una residenza per anziani.

Il principe, in visita alla mostra, si soffermò a lungo davanti a quel plastico, si fece illustrare i criteri di intervento ed ebbe parole di grande apprezzamento per le soluzioni adottate: nell’occasione fu scattata una foto conservata nell’archivio della residenza Santa Chiara e che ora, in occasione della visita di re Carlo III, gliela si vorrebbe far avere.