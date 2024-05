Istantanee dal Novecento. Un viaggio tra le vie di New York e Chicago

di Nives Concolino

La grande fotografia del Novecento, nelle sale di Villa Mussolini a Riccione, incanta i visitatori della mostra di Vivian Maier. È uno straordinario viaggio, che dopo quello di altrettanto successo registrato dalla retrospettiva dedicata a Robert Capa, viene proposto fino al 3 novembre attraverso 92 scatti che la celebre fotografa ha realizzato prima con la fotocamera Rolleiflex e poi con la Leica, nonché con alcuni video girati in Super8.

Il titolo ‘Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio’ trae ispirazione dal gioco di ombre, che diventano una sorta di firma, e specchi che identificano tutti gli scatti dell’autrice, esponente di spicco della street photography. Quella che si ammira a Riccione è una parte del suo immenso patrimonio, come lei rimasto nell’ombra fino al 2007, ossia due anni prima della sua scomparsa, quando è stato reso pubblico il suo straordinario corpus formato da ben 120mila negativi, filmati Super 8mm e 16mm, varie registrazioni audio, fotografie stampate e centinaia di rullini non sviluppati. Si tratta di preziose foto scattate lungo le strade di Chicago e di New York, di ritratti di anonimi estranei e di autoritratti. Altri scatti raccontano il mondo dei bambini. Una fortuna custodita in bauli, cassetti e in altri impensabili luoghi da John Maloof, fotografo per passione, che a suo tempo aveva acquisito tutto il materiale.

Sono immagini che aiutano a capire la complicata vita dell’artista. I suoi genitori si separarono presto così venne affidata alla madre, che si trasferì da un’amica francese, Jeanne Bertrand, fotografa professionista. Vivian, nata a New York il primo febbraio del 1926, restò in Francia fino a 12 anni, per poi tornare negli Stati Uniti nel 1938. Per oltre quarant’anni è stata solo una ‘tata francese’, ma nella stanzetta messale a disposizione dalla famiglia che la ospitava, ha coltivato la sua passione. Così, come negli autoritratti in esposizione, appare con la macchina fotografica Rolleiflex poggiata sul ventre, e poi con la Leica davanti agli occhi, con questi strumenti riproduceva la cronaca emotiva della sua quotidianità. Attraverso le sezioni ‘Il Riflesso’ e ‘Lo Specchio’ a Villa Mussolini, si possono apprezzare i primi lavori, come pure quelli di fine Novecento.

Curata da Anne Morin con Alberto Rossetti, la mostra è promossa dal Comune di Riccione e organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con di Chroma photography e Rjma Progetti Culturali. Fino al 23 giugno resterà aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. Dal 25 giugno all’ 8 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23, pii si tornerà al vecchio orario (info e prenotazioni su www.civita.art - serviziculturali@civita.art. )