"Karate e disabilità, la forza dei miei ’ragazzi’"

di Davide Setti

C’è una luce speciale negli occhi di Giorgio Barchiesi. È la stessa che il maestro carpigiano ha riacceso nei suoi ragazzi grazie a ’Diversamente Karate’, l’associazione nata nel 2008 a Carpi che ha avvicinato all’antica arte marziale tanti disabili fisici e psichici.

"Il mio scopo non è quello di portare i miei ragazzi alle Olimpiadi, ma di far fare loro cose che non avrebbero mai pensato, facendoli sentire vivi" racconta Barchiesi a chi gli chiede del suo impegno. Sono una quarantina i suoi ’ragazzi’, come li chiama lui, di varie età e vari livelli di disabilità, ragazzi down, autistici e in recupero post ictus. Si allenano a Villanova di Reggiolo in una palestra e a Carpi, in una stanza presso il Consultorio in via Don Sturzo, anche se da settembre finalmente, dopo tanta fatica, Barchiesi è riuscito a trovare uno spazio più grande al circolo Gorizia, ma gran parte del lavoro viene svolto anche a domicilio. Lui lo sport, quello a livello agonistico, l’ha praticato sin da ragazzo, pioniere con la squadra ’R&G Bulgarelli’ a fine anni ’90 del calcio a 5 a Carpi.

"Poi a 24 anni – racconta – un amico mi ha portato in palestra e mi sono innamorato del karate. Ho preso il diploma da maestro e anche se tanti miei colleghi pensavano ad allenare ragazzi giovani da portare ai regionali o ai nazionali, io non ho mai avuto dubbi sul fatto che il mio impegno dovesse essere per i disabili. Ma non mi sono accontentato di quello che c’era sul piatto per questa disciplina, ho cercato di studiare nuove forme di attività. Per questo nasce ’Diversamente Karate’, perché lo sport non deve essere solo un modo per tenerli impegnati ma un vero e proprio step di crescita come uomini e donne".

Recentemente sono arrivati due importanti attestati per il lavoro del maestro Barchiesi, che a Genova è stato insignito dell’Ordine Nazionale dei ’Cavalieri dello Sport’: erano oltre 140 le candidature arrivate alla commissione d’ingresso dell’Asi (Associazioni Sportivesociali Italiane) da tutta Italia, 21 delle quali sono state approvate, fra cui quella di Barchiesi "per l’impegno profuso in favore della comunità e i meriti conseguiti nell’attività sportiva e sociale". Poi a Carpi di recente il Comune gli ha consegnato un attestato di benemerenza per il suo lavoro nel parco delle Rimembranze. Sono tanti gli snodi che hanno contribuito alla crescita di Barchiesi, formatosi all’Accademia nazionale di karate e arti marziali makoto di Trieste diretta dal maestro Paolo Bolaffio.

"Cinque anni fa ho conosciuto Alfredo Cherubino – prosegue – maestro Asi per la zona macro Nord, che è venuto a vedere il nostro lavoro e mi ha nominato responsabile karate della zona di Mantova per disabili.

Da lì col furgone abbiamo iniziato a girare la Lombardia per le nostre dimostrazioni. L’altra svolta è arrivata grazie al metodo Ikons di Giuseppe De Lucia e Fabio Verdone: siamo solo in 10 in Italia a praticarlo e ci ha dato risultati straordinari. Si basa su speciali tappeti strutturati su tre livelli con pittogrammi, colori e numeri e i ragazzi lavorano con carte direzionali, polsiere, palline, colpitori e anelli di plastica". Per Barchiesi, che ha il diploma di istruttore paralimpico, al centro ci sono i suoi allievi.

"Claudio aveva 58 anni ed era una persona dinamica, girava in moto, poi è stato colpito da emorragia – racconta – sono stati due anni di inferno per lui, allettato 21 ore al giorno.

Il nostro lavoro è stato sulla persona, lo abbiamo messo in posizione eretta con tre allenamenti alla settimana. E grazie alla sua volontà è cambiata la sua vita. Roberto lo vado a prendere a Rolo, è riuscito a tornare a camminare. Ma tutte le storie dei miei allievi hanno la stessa importanza, come le ore alla scuola materna di Gargallo con i bimbi, fra cui ci sono anche 5 disabili: lì il karate lo insegno a tutti e i normodotati hanno imparato a vedere nei compagni disabili prima di tutto un amico e fanno di tutto per aiutarsi a vicenda".