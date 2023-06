’Km zero’, cono al pistacchio da Gambero Rosso

di Marcello Benassi

È al vertice indiscusso delle delizie favorite dagli italiani nei mesi più caldi: alla crema, al cioccolato, alla frutta, "dolce un po’ salato" (come recitava una celebre hit del ’79), il gelato si prepara ad essere il protagonista dell’estate 2023, ribadendo il proprio ruolo di prodotto leader della bella stagione.

Le statistiche parlano chiaro: dopo una flessione nei consumi causata dalla pandemia, nel biennio ’21-’22 il consumo annuo pro-capite di gelato artigianale si è attestato intorno ai tre chili, alimentato anche dal turismo internazionale, che apprezza moltissimo coni e coppette del Bel Paese.

Una supremazia, quella nostrana, determinata dalla ricercatezza degli ingredienti e dalla creatività delle manifatture, che si impegnano a valorizzare le primizie dei territori. Ne sanno qualcosa alla gelateria ’Km zero’ di Carpi, annoverata dalla prestigiosa guida ’Gambero Rosso’ fra le migliori quindici attività produttrici di gelato al pistacchio. "Questo riconoscimento ci ha fatto immensamente piacere", dichiara Filippo Solieri, titolare di ’Km zero’, "e testimonia il valore del nostro impegno, volto a una continua ricerca degli ingredienti migliori. Periodicamente, mi reco di persona in Sicilia, al fine di poter selezionare i produttori da cui rifornirci. Per noi, la qualità della materia prima è tutto".

Un’attenzione capillare, volta a individuare la frutta con le migliori caratteristiche organolettiche, senza obbedire a logiche di contenimento dei costi che potrebbero inficiare sulla qualità del prodotto finito. "Le arance rosse e i pistacchi in Sicilia, i limoni in Calabria: insomma, cerco il top in ogni ambito – prosegue Solieri – assicurandomi che lo stesso rigore sia applicato nel processo successivo, quello di trasformazione delle materie prime. Nel nostro laboratorio, i preparati artificiali non trovano spazio". Una filosofia, questa, che ha consentito il successo di ’Km zero’, tanto da condurre all’apertura di un altro punto vendita a Carpi (oltre a quello storico di via Manzoni, è infatti presente una gelateria nella centralissima Piazza Garibaldi), nonché di due locali a Milano, uno dei quali in zona Bocconi.

"In ciascuna sede è fondamentale il lavoro dei dipendenti – spiega Solieri – i quali vengono gratificati, a fine anno, con parte dei dividendi. Il successo dell’azienda è anche merito loro. In particolare, nella sede di Carpi, mi avvalgo del preziosissimo aiuto di mia moglie Marcella". Non solo rivendita ’stanziale’: ’Km zero’ sta infatti riproponendo l’antico modello del carretto dei gelati, attualizzato attraverso la cosiddetta ’sweet bike’, una vera e propria gelateria su due ruote.

"I carpigiani potranno trovare questo simpatico veicolo, per tutto il mese di giugno, nel parco antistante l’ospedale, in concomitanza con l’evento Carpi Estate Sport – conclude il titolare – mentre una seconda ’sweet bike’ è disponibile in zona Milano, per eventi e feste private. Si tratta di un modo divertente e sostenibile per condividere bontà e dolcezza".