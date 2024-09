La CBF Balducci HR è pronta a stupire L'obiettivo è ritentare la scalata all'A1

Tutto pronto per la partenza ufficiale della stagione 2024-25 della CBF Balducci HR Macerata che sarà impegnata nel campionato di Serie A2 Tigotà femminile, al via il 5 ottobre. Per il Club arancionero si tratta della sesta annata consecutiva tra A1 e A2, un segnale di continuità ai vertici tra le maggiori realtà pallavolistiche delle Marche. Obiettivo della nuova stagione è puntare ancora alla scalata verso il massimo campionato, quell’A1 già assaporata nel 2022 dopo una splendida cavalcata. Nel mirino c’è anche la Coppa Italia di Serie A2, già vinta nel 2021. Tra vecchie conoscenze e nuovi volti, il roster della CBF Balducci HR 2024-25 è un mix di potenza, esperienza e giovani promettenti. La regia è affidata alla confermata palleggiatrice Asia Bonelli e al nuovo arrivo Federica Braida, fresca di promozione in A1 con Perugia. Palloni pesanti affidati all’opposta Clara Decortes, top scorer dell’ultimo campionato di A2, mentre il reparto centrali sarà in mano alle confermate Alessia Mazzon e Federica Busolini insieme alle neo arancionere Sara Caruso e Lea Orlandi. In banda si riparte da Alessia Fiesoli, capitano al quarto anno in arancionero, e dalle nuove Valeria Battista, Camilla Sanguigni e Daniela Bulaich, Nazionale argentina e unica straniera in rosa. Garanzie in seconda linea con le conferme dei liberi Giulia Bresciani e Aurora Morandini. Altra novità alla guida: l’head coach è Valerio Lionetti, arrivato direttamente dall’Imoco Conegliano dopo sette stagioni in cui ha vinto praticamente tutto a livello italiano, Europeo e Mondiale da vice. Per lui inizia una nuova fase della carriera da primo allenatore proprio da Macerata.