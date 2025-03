La Città del Tricolore profuma di primavera

Reggio Emilia si prepara ad accogliere l’edizione primaverile di “Reggio Emilia in Fiore”, la manifestazione che trasforma il centro storico in un grande giardino a cielo aperto. Organizzata da SGP Eventi con il patrocinio del Comune, la manifestazione si svolgerà domani e domenica coinvolgendo le principali piazze cittadine: piazza Prampolini, piazza Martiri del 7 luglio, piazza della Vittoria e piazza San Prospero. Floricoltori provenienti da tutta Italia esporranno una vasta selezione di piante e fiori, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra colori e profumi. Sarà possibile acquistare direttamente dai produttori e ricevere consigli sulla cura delle prime fioriture della stagione. Oltre agli stand di piante, la manifestazione ospiterà anche artigiani con creazioni a tema floreale, tra cui vasi fatti a mano, decorazioni in ferro battuto per il giardino e bijoux ispirati alla natura. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per vivere la città in un’atmosfera suggestiva, passeggiando tra i “giardini” temporanei allestiti nel cuore di Reggio Emilia. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di botanica e per chi desidera immergersi nei colori della primavera.