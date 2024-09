La famiglia Gonzaga rivive a palazzo ducale

Un campo giochi per divertirsi, ma anche per imparare la storia, magari vivendola in modo diretto, attraverso una rievocazione che rispecchia molto la realtà. È stata l’idea proposta al campo estivo della polisportiva Aics di Guastalla, con gli animatori che hanno organizzato una visita guidata allo storico palazzo ducale, appartenuto alla famiglia Gonzaga prima di diventare la sede delle trancerie Mossina e trasformandosi negli anni in spazio residenziale, per negozi, accogliendo ora un istituto di credito, l’ufficio relazioni col pubblico del Comune, oltre a spazi espositivi e polivalenti di competenza dell’amministrazione pubblica locale. Con i ragazzi del campo estivo della Polisportiva Aics si è realizzato anche un momento didattico, facendo rivivere personaggi come Antonio Ferdinando Gonzaga, Giuseppe Maria Gonzaga, Maria Vittoria, Caterina De Medici… Il tutto rievocando i tempi di Antonio Ferdinando Gonzaga e della drammatica fine. Nacque nel dicembre 1687, figlio di Vincenzo conte di San Paolo in Puglia e di Maria Vittoria Gonzaga, figlia del duca di Guastalla Ferrante III. All’epoca della nascita di Antonio Ferdinando, Vincenzo ancora rivendicava il possesso di Guastalla concesso dall’imperatore nel 1678 al duca di Mantova, Ferdinando Carlo, dopo la morte dell’ultimo sovrano guastallese Ferrante III, cugino del conte di San Paolo. Ferdinando Carlo aveva sposato la primogenita di Ferrante III, Anna Isabella, che alla morte del padre ereditò Guastalla. Per consolidare le proprie ragioni anche Vincenzo sposò, nel 1679, una figlia del defunto duca Ferrante III, Maria Vittoria. In tal modo, quando nel 1692 l’imperatore tolse il feudo di Guastalla al duca di Mantova, reo di aver abbracciato il partito francese, ne fu investito Vincenzo, rimasto fedele alla fazione imperiale. Una fedeltà proseguita con Antonio Ferdinando succeduto al padre nel 1714 anche nei feudi di Sabbioneta e Bozzolo. Il duca non è ricordato per particolari iniziative, anche perché delegò in gran parte l’esercizio del governo al proprio ministro Pomponio Spilimbergo che giunse, nei fatti, a esautorarlo. Di lui si menzionano, oltre che l’allontanamento da Guastalla del fratello semidemente Giuseppe Maria, relegato in territorio veneziano, il matrimonio nel 1727 con Teodora d’Assia Darmstadt, figlia di Filippo, governatore imperiale di Mantova. Del Gonzaga resta il racconto della fine impietosa avvenuta due anni dopo per un incidente domestico che lo condusse a morte il 19 aprile 1729. Al ritorno da una battuta di caccia Antonio Ferdinando si cosparse il corpo di alcool, com’era solito fare per ritemprarsi, ma si avvicinò troppo alla fiamma del camino trasformandosi in una torcia umana. Il ducato passò al fratello Giuseppe Maria, ultimo duca di Guastalla.

Nella rievocazione per i giovani visitatori, invece, viene ricostruita una morte differente, con il Gonzaga rinvenuto senza vita e con un coltello nel corpo. La rievocazione ha previsto anche gli interventi degli altri protagonisti: Giuseppe Maria, Maria Vittoria, Carolina De Medici, il capo delle guardie, il prete… Tutti a raccontare il loro punto di vista su quanto accaduto, ma anche sul rapporto personale col duca. Con le scene rese ancora più suggestive dall’ambientazione nelle stanze dello storico palazzo.

a. le.