La festa dei ciliegi in fiore: tradizioni e colori di primavera

Con l’arrivo della primavera, la Valle del Panaro si veste di bianco e rosa per celebrare la Festa dei Ciliegi in Fiore, un evento che da oltre cinquant’anni rende omaggio alla spettacolare fioritura di queste piante. Questa manifestazione, che si terrà dal 5 al 13 aprile, profondamente radicata nella tradizione del territorio, è un’occasione per ammirare i ciliegi in tutta la loro bellezza e partecipare a numerose iniziative che animano le strade di Vignola, nel cuore delle Terre di Castelli. Oltre alla bellezza paesaggistica, la festa è un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni locali. Passeggiando per il centro storico, visitatori e turisti possono immergersi nei mercatini tematici, dove stand enogastronomici offrono prodotti tipici e specialità legate alla ciliegia, frutto simbolo di questo territorio. Uno dei momenti più attesi della manifestazione è la parata dei carri in fiore, che sfila per le vie del paese sia di giorno che in notturna, creando uno spettacolo di luci e colori che affascina grandi e piccoli. L’evento ospita inoltre numerosi spettacoli di intrattenimento, giochi per bambini e iniziative culturali, tra cui il Concorso di Pittura P.G. Tassi e, ad anni alterni, il prestigioso Concorso Internazionale di Poesia. Nata nel 1970, la Festa dei Ciliegi in Fiore è oggi un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per i tanti visitatori che ogni anno accorrono per ammirare la magia della fioritura. Tra gli eventi di spicco figura anche il premio “Ciliegia d’Oro”, un riconoscimento assegnato a un personaggio di origini emiliano-modenesi che si è distinto in ambito culturale, sportivo o scientifico. Non solo fiori, ma anche storia e tradizione: la ciliegia è da sempre un elemento identitario della produzione agricola locale, tanto che la sua celebrazione non si ferma alla primavera. Infatti, a giugno, Vignola ospita un’altra importante manifestazione, “Vignola è tempo di Ciliegie”, che celebra il frutto maturo e i suoi molteplici usi nella cucina locale.