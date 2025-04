La magia dei mosaici: "In venti minuti spiegherò al re il fascino di San Vitale"

Anche se il tempo è tiranno e difficilmente re Carlo potrà fermarsi più di venti minuti, a San Vitale e a Galla Placidia non ha voluto rinunciare: sarà la seconda tappa della sua visita ravennate, dopo l’arrivo in piazza San Francesco e l’omaggio alla Tomba di Dante. Mentre la regina sarà al Museo Byron, il re ammirerà i mosaici scintillanti della basilica e del mausoleo, entrambi patrimonio dell’Unesco. Lo accompagnerà Maria Cristina Carile, docente di Storia dell’Arte Bizantina al dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna, sede di eccellenza per gli studi sul patrimonio culturale.

Professoressa Carile, come ha impostato la sua presentazione?

"I tempi purtroppo sono contingentati, ma ho cercato di rispondere alle richieste che mi sono arrivate dall’ambasciata inglese sul percorso. Non ci sarà solo la descrizione di un edificio, perché il re ha mostrato, anche in passato, grande sensibilità per l’ambito storico e per quello architettonico. In quei venti minuti ho inserito un’articolazione anche sulle nuove ricerche. Nel percorso dalla basilica a Galla Placidia, all’esterno, ci sarà una parte dedicata all’architettura dei due edifici. A San Vitale inoltre, visto che re Carlo ha a cuore i temi dell’ecologia e dell’inclusività, gli mostrerò anche i pannelli per ipovedenti predisposti dalla Curia".

Come si immagina questa ‘visita guidata’ così speciale?

"Stiamo parlando di un interlocutore che non è certo scevro di conoscenze in questo ambito. Sarà una visita colta, come credo sia nei desiderata del re. Lo ha dimostrato più volte, se guardiamo la sua biografia, ma anche se facciamo riferimento ai suoi discorsi pubblici, quando si tratta di attenzione ai beni culturali, re Carlo sa di cosa sta parlando. Inoltre ha una grande attenzione per Bisanzio, me lo ricordo sin da quando studiavo in Inghilterra".

Lei dove ha studiato?

"A Birmingham. All’epoca Carlo non era ancora re, ma aveva rapporti con il Center for Byzantine, Ottoman and Moden Greek Studies dell’Università e aveva celebrato il lavoro che stavamo portando avanti, mi sembrava fosse di grande interesse per lui e ha onorato il Centro come adesso onora Ravenna. Allora non l’ho mai incontrato, ero una studentessa, sapevo che c’erano rapporti tra il Centro e la Corona, ma erano i docenti a tenerli".

È emozionata?

"Tantissimo. Ravenna per me è un grande amore e una grande passione, insegno all’Università qui e sono anche presidente della Società di studi ravennati. Mi riempie di orgoglio sapere che per questa visita è stato apprezzato molto anche l’ambito delle mie ricerche".

Quando ha saputo che avrebbe accompagnato il re?

"Circa un mese fa sono stata contattata direttamente dall’Inghilterra e questo mi ha fatto piacere. Una collega di Oxford mi aveva già avvisata di aver sentito il mio nome, ma finché non mi è arrivata la mail ufficiale non ci ho creduto".

Ha ricevuto qualche richiesta particolare?

"Avevo chiesto informazioni sul protocollo e sul percorso da seguire. Sui contenuti non ho ricevuto alcun tipo di indicazione, mi è stata data carta bianca, e il fatto di essere considerata un’esperta anche dalla Corona mi ha onorata".