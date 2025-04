La mossa inglese: "In estate porteremo a Londra una mostra sui nostri mosaici"

"Dobbiamo cavalcare l’onda buona che abbiamo creato in questi anni di lavoro sui media inglesi. E l’arrivo di re Carlo e della regina Camilla a Ravenna sono un’occasione straordinaria per avere una visibilità di Ravenna su tutti i mercati. E la nostra idea è quella di vendere Ravenna come città dell’ispirazione per tanta letteratura, inglese in particolare".

Giacomo Costantini, assessore al Turismo del Comune di Ravenna guarda con grande aspettativa alla visita reale a Ravenna ma sottolinea anche il lavoro fatto in questi anni per sostenere l’immagine di Ravenna nel Regno Unito.

A partire da un appuntamento di straordinaria importanza a Londra la prossima estate…

Si, porteremo all’Istituto italiano di cultura una bella mostra sui mosaici antichi di Ravenna e parleremo sia dell’eredità bizantina ma anche delle prospettive e delle potenzialità artistiche del mosaico contemporaneo".

Il mercato inglese è ancora modesto. Cosa si può fare per farlo crescere?

"Anche il mercato polacco era modesto e adesso è diventata la nostra terza destinazione. Ed è successo perché ci abbiamo lavorato con continuità e dedizione. La stessa cosa può succedere con il mercato inglese. Tanto più adesso che i legami con la Gran Bretagna si possono rafforzare da un lato grazie al mondo degli arrivi crocieristici e dall’altra con la bella opportunità che è rappresenta dall’apertura del Museo Byron a Palazzo Guiccioli. E questo ci dà il mondo di insistere su un altro tasto a cui gli inglesi sono molto sensibili. E poi ci sono nuovi voli da Londra per gli scali di Rimini e Bologna e questo ci aiuta non poco verso il nostro obiettivo".

Quale?

"Quello di ‘vendere’ Ravenna come città dell’ispirazione. Lo è stata per Dante, che non è solo morto a Ravenna ma da cui ha tratto ispirazione, e lo è per Byron. In questo senso il viaggio a Ravenna diventa un viaggio come accrescimento, come presa diretta su ciò che ha ispirato i grandi poeti letterati mondiali". Come si può fare per stimolare la curiosità degli inglesi?

"Beh, il fatto che il re e la regina la vengano a visitare mi sembra già un bellissimo risultato. Da parte nostra ci siano molto impegnati nella realizzazione di eductour per la stampa e i mezzi di comunicazione inglesi che ci hanno dato ottimi risultati. Penso al Best in travel che ci ha assegnato Lonely planet, la guida turistica più conosciuta al mondo, e ai servizi che la stampa inglese ha dedicato a Ravenna dal Times al Telegraph".