La perla, il Museo Byron. "Unita un’esigenza a un sogno: ora è realtà"

Il poeta inglese George Byron ha un museo tutto suo e sarà al centro della visita della famiglia reale inglese a Ravenna. In particolare, sarà la regina Camilla, la moglie di re Carlo, a visitarlo. Il museo Byron è contenuto all’interno di Palazzo Guiccioli, una dimora la cui iniziale costruzione risale al 1500 da parte di una famiglia di tessutai lodigiani, gli Osio, poi passata di mano alla famiglia Gamba, successivamente all’esercito del Regno d’Italia e poi all’amministrazione comunale. Il declino lo aveva ridotto in condizioni deplorevoli sino a quando la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, guidata prima da Lanfranco Gualtieri poi da Ernesto Giuseppe Alfieri e ora da Mirella Falconi Mazzotti, ne ha deciso l’acquisto.

Il Palazzo è noto per essere stato residenza di George Byron e di Teresa Gamba – moglie di Alessandro Guiccioli, ma legata sentimentalmente al poeta inglese - nonché luogo d’elezione dei moti risorgimentali ravennati. "A un certo punto – racconta il presidente del gruppo La Cassa Antonio Patuelli – si fusero un’esigenza ed un sogno: l’esigenza era quella del Comune, che aveva ereditato il Palazzo, di destinarlo ad un uso adeguato; il sogno era quello nostro di vederlo dedicato al suo più illustre abitante". Il museo Byron è innanzi tutto letterario: narra attraverso le parole di Byron, ambientate nell’atmosfera ricreata dell’epoca, la figura del poeta geniale, viaggiatore in Europa e in Oriente, dell’eroe ‘fatale’, dell’uomo alla moda che piegò la sua vita ad un ideale poetico e poi ad una missione politica, quella della libertà individuale e dei popoli, anche quello greco, strettamente in rima con il suo pensiero, la sua poesia e la sua fama internazionale. Non a caso l’ispirazione poetica trasse alimento e infuse energia alla sua vocazione politica e libertaria, e le due direttrici svilupparono assieme a Ravenna l’uomo martire in vita e l’uomo redento in letteratura, visto che a Ravenna raggiunse la pienezza della sua espressione poetica e qui compose i suoi testi fondamentali. Lo spazio espositivo si articola tra una narrazione immersiva in cui si vede dapprima il viaggio di Byron da Londra a Ravenna, l’incontro a Venezia con Teresa Gamba e lo svolgersi della sua creazione poetica. Non mancano, ovviamente, le prime edizioni dei volumi del poeta e dei lavori che ebbero come luogo di creazione proprio palazzo Guiccioli, unitamente ad una serie di cimeli del poeta.

Nelle altre stanze di Palazzo Guiccioli trova spazio il museo del Risorgimento, con i tratti salienti delle vicende legate al territorio ravennate, senza trascurare i cimeli Garibaldini raccolti da Bettino Craxi, che la figlia Stefania ha voluto depositare per 20 anni a Ravenna, e i beni della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, cimeli preziosi e documenti straordinari su Giuseppe Garibaldi ed in generale sul Risorgimento italiano raccolti da Giovanni Spadolini.