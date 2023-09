La scaletta dell’evento. Ecco come si svolgerà: sul palco con Insinna e Ayane anche gli autori di ’Italo disco’

L’attesa è alta ormai da giorni e la curiosità cresce ad ogni ora: come si svolgerà precisamente la giornata di oggi? Se alcuni dettagli sono chiari da tempo, altri sono stati rivelati nelle ultime ore. Lo show durante il quale terrà il suo discorso il presidente Mattarella si intitola ’Tutti a scuola’, verrà trasmesso su Rai 1 in diretta ed è una tradizione che va avanti dal 2000, quando fu mandata in onda la primissima edizione; mai, prima d’ora, la diretta aveva avuto luogo in Emilia-Romagna. Ad assistervi in presenza saranno circa un migliaio di persone, ma ben più nutrito sarà il pubblico che guarderà le due ore di spettacolo via etere, seduto comodamente sul divano di casa.

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale circa i conduttori: uno di loro sarà Flavio Insinna, un nome che non sorprende troppo, ma che – anzi – era nell’aria già da tempo, dato che proprio lui era stato al timone di passate edizioni. Ad affiancarlo ci sarà la cantante Malika Ayane. Si esibirà con uno (o più) dei suoi pezzi? Non ci sono ufficialità, ma la scelta di un volto legato al mondo della musica porterebbe in questa direzione. Gli appassionati dei brani della cantante, quindi, possono legittimamente sperare di ascoltare uno dei suoi successi direttamente dalla sua viva voce.

Malika Ayane, però, non sarà l’unica artista sul palco, infatti durante lo show, interverrà il cantante Alfa (molti ricorderanno la sua ‘Sei bellissimissima’), poi il giovane protagonista di ’Mare fuori’ Nicolò Galasso e il gruppo musicale The Kolors, autore del tormentone estivo ‘Italo disco’. Non solo: si parlerà di attualità, lavoro, salute, sport, scuole italiane all’estero, storie di riscatto sociale. Un docente tutor spiegherà la funzione di questa nuova figura, introdotta quest’anno nelle scuole dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Interverrà la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone che parlerà di sicurezza sul lavoro e nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto, quello che un tempo era l’alternanza scuola-lavoro).

Saliranno sul palco anche due protagonisti della cronaca recente: il 16enne Alessandro Dioni che, grazie a un corso di pronto soccorso frequentato a scuola, ha salvato la vita con un defibrillatore al 50enne Marcello Amadori. Si parlerà di sport, con il presidente del Coni Giovanni Malagò, con il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e con il pallavolista Simone Giannelli, la ginnasta Sofia Raffaeli e gli atleti paralimpici Claudia Cretti e Maxcel Amo Manu.

Tra gli ospiti, selezionati tramite un avviso pubblico al quale hanno partecipato istituti di tutta Italia, saranno presenti gli studenti del comprensivo di Chieri (Torino): 25 violinisti eseguiranno ‘Carovana nel deserto’, accompagnati dal loro maestro Simone Zoja. I ragazzi del liceo coreutico Musco di Catania parteciperanno con un’esibizione dedicata a ‘Pandora, il mito’. Il liceo coreutico teatrale ‘Germana Erba’ di Torino interpreterà ‘High School Musical’, con 25 ballerini e due ragazze in carrozzina. L’Istituto professionale Falcone di Brindisi presenterà una sfilata di moda con abiti realizzati a scuola. Un video racconterà la ricostruzione, con fondi del ministero, del laboratorio del Polo tecnico professionale di Lugo, danneggiato dall’alluvione.

Ma veniamo alla scansione oraria. il presidente Mattarella atterrerà a Forlì alle 15.50, per recarsi subito dopo al Saffi Alberti (il suo arrivo è previsto alle 16). Qui lo accoglieranno il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il presidente della Provincia Enzo Lattuca e il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Dalle 16, per circa mezz’ora, Mattarella visiterà diversi laboratori del Saffi Alberti: in quello di ‘chimica e biotecnologie sanitarie’ i ragazzi gli riserveranno la dimostrazione di un esperimento, in quello dell’indirizzo ‘costruzioni, ambiente e territorio’ (per intenderci, l’ex ‘geometri’) si terrà la simulazione di un terremoto, mentre in quello di ‘sistema moda’ gli studenti daranno una dimostrazione come si arriva al confezionamento di un abito, partendo dall’ideazione fino a giungere alla realizzazione materiale del capo, pronto per essere indossato. Anche questo momento del pomeriggio verrà ripreso dalle telecamere, ma non sarà trasmesso da Rai 1, bensì – in differita – da Rai News 24.

Mentre il presidente sarà in visita alla scuola, sarà già cominciato lo show, infatti il via della diretta è previsto intorno alle 16.30. Il suo intervento è concordato per le 18.15; nella parte finale dello show parlerà anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Il termine della diretta, che durerà in tutto un paio d’ore, è fissato alle 18.45 circa, quando le telecamere Rai si spegneranno.