La Virtus Volley Fano torna in A2 dop 23 anni. Coach Mastrangelo ha una squadra rinnovata

Una attesa lunga 23 anni, tanto ha aspettato Fano prima di riassaporare la serie A2. Erano i tempi di Roberto Pietrelli (fanese doc), Bedino, Beard, Maly, ora invece i protagonisti si chiamano Federico Roberti (anche lui fanese doc, classe 2004), Mattia Raffa, Pietro Merlo, molti dei quali nell’anno 2000-2001 erano piccoli o addirittura neanche nati. Il trionfo nella finale di San Donà, al termine di una gara 2 durata quasi tre ore, è frutto di un lungo percorso cominciato nell’anno 2017-18 con l’iscrizione al campionato di serie B. Una salvezza conquistata con un gruppo di giovani del vivaio, mentre nell’anno successivo la Virtus targata Gibam ottiene la promozione in A3. In questa categoria ci rimane per cinque anni partecipando, a eccezione del primo funestato dal Covid, sempre ai playoff e sfiorando la promozione nell’anno 2022-23. Un traguardo raggiunto dunque dopo cinque consecutivi campionati in serie A3 e un finale di stagione culminato con la vittoria nell’ultimo atto dei playoff contro San Donà. Il nuovo campionato è ormai alle porte. La società, che dalla prossima stagione si chiamerà Smartsystem Essence Hotels, ha confermato mister Vincenzo Mastrangelo, l’artefice del trionfo, il quale verrà affiancato dal vice allenatore Michael Angeletti e dall’assistente Simone Roscini. Il roster è stato per buona parte rinnovato, con la conferma di solo tre elementi (Federico Roberti, Pietro Merlo e Mattia Raffa). Ritorno in grande stile come opposto per il tedesco Bibop Marks, protagonista due anni orsono in maglia virtussina. In cabina di regia è arrivato da Santa Croce l’esperto Manuel Coscione che, assieme al centrale Stefano Mengozzi, avrà il compito di trascinare la squadra nei momenti di difficoltà. Da Siena, dove ha disputato le finali playoff per la Superlega, ecco Alessandro Acuti pronto a prendersi una maglia da titolare e farsi sentire al centro. Primi tempi e muri saranno poi anche il pane quotidiano di Federico Compagnoni, proveniente da Castellana e ex Marcianise. Il pesarese Tommaso Mandoloni, per lui si tratta di un ritorno a Fano dopo la stagione trionfale 2018-19, sarà il vice di Coscione mentre per il resto la squadra sarà composta dai giovani del florido vivaio Virtus: il figlio d’arte Giacomo Sorcinelli, il vice libero Jacopo Rizzi e il centrale Davide Magnanelli. Da Pesaro, nel ruolo di opposto, è arrivato il diciannovenne Matteo Coccia. L’obiettivo della società è la permanenza in serie A2. Come matricola la compagine fanese farà di tutto per portare a casa quanto prima il risultato.