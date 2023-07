Lagrotteria, corpi a colori "Sedotto dalle immagini"

Nelle sue opere riesce a rendere la tenerezza dell’accettazione del destino dell’essere umano attraverso l’utilizzo del colore. La sua è una pittura calda, potente, carnale, racconto di un’umanità che non si è messa in posa e che lui ha colto nel momento perfetto e distratto della verità. Massimo Lagrotteria, 51 anni, carpigiano, ha studiato come odontotecnico ma poi è prevalsa la passione, quella per l’arte, la pittura, le tele, i colori.

Autodidatta, lavora in equilibrio tra la pittura di figura e l’espressionismo. I suoi quadri trasmettono sensazioni uniche, e portano a interrogarsi: le sue donne, i suoi visi, i suoi atleti fermati nell’attimo prima della gara o subito dopo, scomposti e stanchi; e poi le coppie allacciate in quel gesto distratto e intimo che denuncia la consuetudine. I nudi abbandonati e sonnolenti sono scolpiti dall’artista in pennellate decise mentre i fondi bui di bitume – costruiti in prospettive pericolanti – fanno emergere queste figure come apparizioni il cui incarnato livido sembra essere esso stesso fonte di luce.

Massimo è questo e molto altro: "Amo sperimentare, conoscere, scoprire – racconta –. Ho dipinto su ogni superficie, carta, tela, rame. Sono un artista figurativo, mi lascio attrarre e sedurre dalle immagini, le faccio mie e poi dò loro vita con i colori o con i materiali nella scultura".

I corpi, spesso non perfetti, nella loro decadenza, diventano bellezza: "Non è un messaggio pessimista quello che voglio trasmettere – prosegue l’artista – ma realista. Evidenzio la debolezza dell’essere umano rappresentata da un corpo che comunque segue il ciclo della vita, denunciando al tempo stesso la vera crisi che ci affligge, la sovrabbondanza, che non porta a nulla". Il cortocircuito percettivo tra la compattezza solida della figura e l’evidente leggerezza del gesto è frutto di un procedimento particolare, al tempo stesso istintivo e molto pensato, che comporta una fase di immediatezza seguita da una rifinitura meticolosissima, quasi maniacale: una stratificazione che scompagina le certezze, che va a offuscare dettagli su cui pensavamo di poter fissare lo sguardo, e che tuttavia non si traduce mai in una perdita di freschezza.

Ricca e ambiziosa la sua carriera: nel 2007 la sua prima collaborazione con la galleria De’ Bonis di Reggio Emilia. Grazie a questa collaborazione, dopo aver partecipato ad alcune mostre collettive, esordisce a Padova con la prima personale, poi New York e molto, tanto, altro. Nel 2022 è finalista al premio internazionale Combat Prize nella sezione pittura. Attualmente collabora con diverse gallerie in Italia e all’estero, e attraverso la sua arte, come lui stesso afferma, è in costante ricerca di un "equilibrio dell’esistenza".

La sua prima personale a Carpi è stata nel 2014, in occasione del FestivaFilosofia, poi nel 2021 ha esposto nella collettiva di arte contemporanea all’ex Mercato Coperto, nell’ambito di Concentrico Festival.

Maria Silvia Cabri