"L’amore esiste nell’assenza. Come l’arte"

Lui di solito scrive, dirige, scompare dietro la scena. Questa volta, invece, si mette davanti.

Emanuele Aldrovandi guiderà il FestivaLove 2025. Per l’autore e regista, tra i più premiati della nuova drammaturgia italiana, la manifestazione è anche questo: un ritorno, simbolico e affettuoso, in una terra che lo ha visto crescere con in tasca la scrittura e un’intenzione chiara: raccontare il mondo, ma farlo a modo suo.

Nato a Reggio nel 1985, Aldrovandi ha scritto testi tradotti in oltre dieci lingue, firmato sceneggiature, installazioni museali, produzioni teatrali. Ha pubblicato il suo primo romanzo, ’Il nostro grande niente’, nel 2024, vincendo il Premio John Fante e il Premio Severino Cesari. Ma insegna anche all’Accademia Paolo Grassi di Milano e alla Scuola Holden di Torino.

E dopo aver calcato i maggiori teatri italiani e internazionali, quest’anno sarà ’anfitrione’ del FestivaLove 2025.

Una parola, ’anfitrione’, che lo fa sorridere ma che rappresenta, a suo modo, una sfida nuova. "È un onore essere stato chiamato per questo ruolo", dice. Salirà sul palco nelle vesti di conduttore, al fianco dell’attrice reggiana Eleonora Giovanardi.

"È una cosa che non ho mai fatto. Di solito sono dietro le quinte, o al massimo sono quello a cui vengono fatte le domande. Qui, invece, dovremo essere bravi a creare uno spazio di dialogo per gli ospiti e per il pubblico. La sfida sarà calibrare bene: mettere a proprio agio chi parlerà, ma anche far emergere temi forti e visioni interessanti. Il tutto, senza protagonismi inutili".

Con Giovanardi, con cui ha già collaborato in teatro, condivide una lunga amicizia artistica. Insieme apriranno il festival con un breve testo scritto da lui e recitato da lei.

"Non è uno spettacolo – ci tiene a chiarire –. È un pezzo pensato per dare il via al festival e toccare i temi dell’edizione. Abbiamo deciso di esserci anche con ciò che sappiamo fare meglio: io a scrivere, lei a recitare".

Il testo, una riflessione sull’amore e sull’inadeguatezza nel parlarne, sarà un piccolo innesco.

"L’idea dell’amministrazione di chiamare il festival Love è stata una follia geniale. Unire una parola così pop e leggera con l’eredità letteraria dell’Orlando innamorato è poetico. Mi ha ispirato a unire gli opposti, a spaziare dalla parte pop a quella intellettuale, dentro una dinamica che mescola alto e basso".

Per Aldrovandi, l’amore è un motore creativo, ma non senza contrasti.

"Credo che i grandi sentimenti abbiano sempre una matrice doppia. Se c’è tanta passione in qualcosa, in un rapporto, in un’opera, ci saranno anche momenti di mancanza, rifiuto, dolore. L’amore, come la vita, prende senso dal suo contrario. Anche nell’arte è così. L’amore esiste pure nell’assenza".

Ma in un’epoca affollata di rumore e solitudine, parlare d’amore in piazza ha ancora senso? "Assolutamente sì. Viviamo in una società frammentata, dove manca spesso uno spazio pubblico per condividere idee e sentimenti. C’è un desiderio crescente di eventi collettivi. La vera difficoltà è come farlo: farlo bene. Il nostro compito è creare un dialogo che sia accessibile ma non superficiale".

Alla Rocca, Aldrovandi c’è già stato tante volte: da spettatore, da cittadino, da ragazzo.

"È bello tornare in un luogo che conosci bene ma guardandolo da un punto di vista diverso".

Quando gli si chiede se creare in Emilia sia un privilegio o una responsabilità, non ha dubbi: "Entrambe. È un privilegio, perché qui abbiamo strutture, ascolto e risorse. Ma è anche una responsabilità. Quando hai accesso ai fondi pubblici, devi dare il massimo. Fare le cose bene. Il rischio, a volte, è diventare pigri. Io, per esempio, ogni progetto lo affronto come se fosse l’ultimo e il più importante per la mia carriera. Questo è il mio modo di essere corretto verso il pubblico, verso chi ci sostiene".

y.r.