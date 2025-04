L’archivio della memoria: "Così è nato Italian Victory"

Non so se la visita di Re Carlo preveda una sosta presso uno dei tanti cimiteri alleati sparsi nelle nostre terre, ma dovrebbe, sia per onorare la memoria delle migliaia di militari del Commonwealth che qui, dal ’44 al ’45, raggruppati nelle file dell’Eighth Army – l’8° Armata dell’esercito inglese – caddero, sia per ricordarci che la libertà non è mai una conquista definitiva ma va difesa continuamente e tale difesa ha dei costi, sia infine per rinnovarci l’importanza di comprendere la storia per non rischiare di ripetere i medesimi errori.

È quello che, da alcuni anni, Marco Dalmonte e Candido Parrucci, due persone con la malattia della storia, realizzano con la proposizione della rassegna cinematografica ’Italian Victory 1943-1945’. Quando si contrae la passione per ciò che è accaduto non se ne guarisce più e ci si dedica alla ricerca di qualsiasi tipo di materiale: foto, mappe, oggetti, libri a quintali, racconti di familiari di reduci, filmati. Proprio dai filmati originali dei vari eserciti dislocati nel nostro territorio – neozelandesi, polacchi, americani, inglesi, ecc. – ritrovati in archivi di stato, oppure dal materiale dimenticato in archivi privati, nasce l’idea di Dalmonte e Parrucci: dapprima realizzare una serie di documentari che testimoniassero il passaggio del fronte in Romagna, per poi allargarsi all’intera campagna di guerra. Nasce così Italian Victory. Passione tenace, quella dei due: se ottenere i filmati dai privati è cosa relativamente semplice, acquisirli dagli archivi di uno stato estero è un incubo burocratico e un notevole costo economico, gravati pure da precise clausole e condizioni severe che ne condizionano l’uso. Ma si sa, noi romagnoli siamo teste quadre: tanta ricerca, tanta determinata tenacia si è materializzata in un primo ciclo di proiezioni – con documentari montati utilizzando spezzoni girati nei luoghi delle proiezioni stesse – che ha avuto un’accoglienza insperata, in pratica un costante tutto esaurito: anziani, ma anche tanti giovani.

La riproposizione continua, con la medesima partecipazione di pubblico: il coinvolgimento è forte poiché si rivedono luoghi a noi familiari nelle condizioni lasciate dagli scontri a fuoco, dai bombardamenti, dalle esplosioni. Cartelli di località sforacchiati dai proiettili, macerie, case crivellate dalle schegge, campi minati, civili sopravvissuti. È la guerra, con il suo eterno corollario di morti e distruzioni. Solo la memoria di quel che è accaduto può rappresentarne l’antidoto, e oggi questa memoria la si ritrova nei curatissimi cimiteri alleati dove tutti, ufficiali e semplici soldati, riposano allineati sotto l’identica stele marmorea.

Paolo Casadio