L’associazione Serassi e gli organi antichi

Il valore della musica sacra e organistica è al centro dell’attenzione di una associazione capace non solo di organizzare concerti di altissimo livello in chiese di varie province emiliane e lombarde, ma anche di avviare dei progetti di ristrutturazione e recupero di antichi organi, poi raccontati attraverso pubblicazioni di grande interesse. È l’associazione Giuseppe Serassi, con la sua sede operativa in via Cecoslovacchia a Boretto e sede legale a Guastalla. L’associazione culturale Giuseppe Serassi è nata nel 2002 per valorizzare gli antichi organi a canne e la musica antica in genere. L’associazione Serassi vanta una ricca produzione culturale di pubblicazioni (articoli, saggi, libri, riviste specialistiche) sugli organi storici o di carattere musicologico nonché incisioni discografiche di organi restaurati. Inoltre, negli anni questa realtà reggiana di storia e musica ha fatto conoscere il patrimonio organario locale attraverso visite guidate agli strumenti antichi, lezioni-concerto, relazioni ai convegni e mostre fotografiche. "Le pubblicazioni della nostra associazione – spiega il presidente Federico Lorenzani, a sua volta apprezzato organista – sono di carattere scientifico e riguardano la storia e il restauro degli organi storici del territorio italiano. I volumi, curati da vari studiosi, contengono articoli di specialisti, restauratori, studiosi di varie discipline. In molti casi i libri hanno la collaborazione di Enti come le Diocesi, gli Enti di Tutela, i Comuni e le parrocchie del luogo a cui è dedicato lo studio. Le pubblicazioni sono destinate esclusivamente ai soci". Diverse le pubblicazioni già uscite. Antichi organi mantovani è una collana nata sul territorio mantovano per valorizzare gli organi restaurati. La rivista è in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Curia di Mantova. Sono stati pubblicati otto libri. Arte Organaria Italiana è una raccolta di studi e articoli che esce a livello internazionale. Raccoglie articoli scientifici di carattere organologico, musicologico e organistico da parte dei più importanti studiosi italiani. Sono usciti 14 volumi. Si tratta di uno strumento utile ad Enti di tutela, Conservatori di Musica, biblioteche, Facoltà di Musicologia delle Università. Collana sugli organi storici italiani è una diretta dal noto studioso bergamasco Giosuè Berbenni e da Federico Lorenzani, comprende pubblicazioni di rilevanza nazionale. Tra queste compare un cofanetto in quattro volumi dedicato ai Serassi. Sono già stati editi 78 libri.

Il vanto dell’associazione resta la rassegna "Musica intorno al fiume", ideata come un circuito musicale intorno al fiume Po, allo scopo di porre all’attenzione delle comunità locali i luoghi storici dei nostri territori e valorizzare gli antichi organi a canne. Accanto ad eventi di grande rilevanza, come quelli realizzati con l’Orchestra Ducale Ferrante Gonzaga e il coro "Pietro Pomponazzo", "Musica Intorno al Fiume" ha avuto tra i suoi musicisti nomi di rilevanza internazionale così come giovani talenti, che stanno muovendo i "primi passi" nell’ambito concertistico.

Antonio Lecci