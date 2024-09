Le giovani arancionere sugli scudi

Non solo prima squadra e Serie A: il settore giovanile arancionero targato CBF Balducci Paoloni è ai vertici del volley marchigiano da alcuni anni e viene da una stagione piena di soddisfazioni. L’Under 18 si è laureata campione regionale e provinciale e ha preso parte alle Finali Nazionali per lo scudetto, l’Under 16 è campione provinciale e vice campione regionale. Non solo, l’Under 14 grazie al progetto Volley School e alla collaborazione con Volley Macerata e Paoloni Appignano ha conquistato il titolo provinciale e l’argento alle Finali regionali. La nuova stagione riparte con l’obiettivo di continuare a crescere per le formazioni Under 12, 13, 14, 16 e 18 del settore giovanile, guidato dal direttore tecnico Nicola Bacaloni. Le giovani arancionere parteciperanno inoltre ai campionati di Serie D con la squadra targata Safety 217 e di Prima divisione con la formazione denominata Fisiomed HR. «Un ringraziamento particolare a tutti i collaboratori del settore giovanile – dice il presidente HR Volley, Pietro Paolella – agli sponsor e a tutte le famiglie che credono nel lavoro della nostra società. Il nostro intento sarà migliorarsi nei risultati e nella crescita delle atlete, in sinergia con le realtà del territorio».