L'emozione del presidente Romiti «Protagonisti tra i grandi del volley»

A 24 ore dal debutto è emozionato il presidente Rossano Romiti: «Ci stiamo avvicinando all’esordio in Superlega. Presi da mille cose da fare nessuno di noi probabilmente ha ancora potuto realizzare davvero ciò che ci apprestiamo a vivere. Al fischio di inizio, quando mi metterò seduto a guardare la gara, forse realizzerò che partecipiamo al campionato più bello del mondo». È un uomo positivo Romiti, che difficilmente alza i toni e si scompone, ma sempre pronto al confronto: «Mi aspetto un campionato difficile, rispetto al quale scenderemo in campo senza timore, consapevoli delle nostre qualità e pronti ad approfittare di ogni opportunità che si presenterà. In Superlega vogliamo restarci, vedremo se lo meritiamo». Dà la sua chiave di lettura sulle avversarie: «Vedo Perugia avanti, ha già vinto il primo trofeo e ha un budget inarrivabile. Per il resto vedo molto equilibrio nella parte alta, con Trento e Piacenza che hanno allestito roster importanti. E non sottovaluterei la Lube, che ha puntato su giovani interessanti e potrà sicuramente dire la sua». Solamente dodici squadre al via, tutte avversarie di livello altissimo. E la Yuasa Battery che, come tutte le neopromosse, deve recuperare anche il gap del noviziato, oltre a un budget non paragonabile a quello delle grandi città. In casi come questo un unico fattore che può aiutare a colmare in fretta il divario: l’entusiasmo di un territorio intero che proverà ad aiutare la minuscola Grottazzolina nel suo assalto alle più grandi. Dai dati dei pre-abbonamenti si può intuire già un certo fermento, con la tribuna centrale del PalaSavelli che vede già la stragrande maggioranza delle caselle spuntate, e una curva che si preannuncia frizzante, complice l’ottimo lavoro svolto dal gruppo organizzato Skapigliati. Il pubblico, in casi come quello della Yuasa Battery, può davvero fare la differenza, il presidente lo sa bene: «L’auspicio è che già da domenica ci possa essere il pubblico delle grandi occasioni a sostenere i nostri ragazzi. Lo scorso anno il tifo ha rappresentato un fattore decisivo, ne abbiamo bisogno, i ragazzi ne hanno bisogno».