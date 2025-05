L’evento entra nel vivo. Come cambia la viabilità

Scandiano è ufficialmente entrata nel vivo di FestivaLove, il weekend che trasforma il centro storico in un cuore pulsante di emozioni, spettacoli, musica e incontri.

Da oggi fino a domenica 1° giugno, migliaia di persone sono attese per vivere insieme uno degli appuntamenti più partecipati dell’anno.

Per garantire lo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione, l’amministrazione comunale ha predisposto un piano dettagliato di modifiche alla viabilità.

Le restrizioni sono già entrate in vigore ieri pomeriggio (giovedì 29 maggio) e proseguiranno fino alle prime ore di lunedì 2 giugno, interessando numerose strade e piazze del centro di Scandiano.

Nel dettaglio, dalle 17 di oggi, venerdì 30 maggio, fino alle 8 di domenica 1° giugno, sono in vigore divieti di transito e sosta (anche per i residenti) in via Pellegrini, via Tognoli, piazza Laura Bassi, via Crispi, via Portello, via Concia, corso Vallisneri (tra via Mazzini e via Fogliani), piazza Libertà, corso Garibaldi, piazza I° Maggio, piazza Duca d’Aosta, via Trieste, via Reverberi, via Matteotti (tra via Reverberi e viale della Rocca), via Trento e via Corti.

Ma non finisce qui: dalle 8 di domenica 1° giugno alle 6 di lunedì 2 giugno, i divieti si estenderanno anche a piazza Nuovo Mondo, un ulteriore tratto di corso Garibaldi, via Reverberi, via Matteotti, via Corti e nuovamente corso Vallisneri.

Piazza Fiume invece resterà inaccessibile fino alle 14 di lunedì 2 giugno, mentre piazza Spallanzani e piazza Prampolini torneranno percorribili solo a partire dalla mezzanotte di domenica.

Il parcheggio di via Cesari è riservato agli addetti del Festival fino a domenica notte, con accesso consentito esclusivamente ai possessori di pass. Inoltre, da venerdì alle 13 e fino alle 6 di lunedì, vige il divieto di transito e sosta in via Marconi, via Magati, piazza Boiardo e corso Garibaldi.

Si segnala inoltre che durante i giorni del Festival, alcuni cassonetti dei rifiuti in piazza Libertà e via Matteotti sono stati rimossi temporaneamente.

All’interno del perimetro della manifestazione sono stati installati bagni chimici e cartelli informativi per facilitare l’orientamento del pubblico.

Il servizio di pulizia straordinaria è attivo ogni sera al termine degli eventi, per garantire ordine e decoro.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto della segnaletica temporanea, affinché FestivaLove possa svolgersi nel modo più sereno possibile, regalando ancora una volta a Scandiano un’atmosfera unica, fatta di bellezza, energia e condivisione.