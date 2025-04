L’omaggio di Carlo ai soldati caduti. Le vittime inglesi furono 1364

Ci sono tre cimiteri, a Faenza, a Villanova di Bagnacavallo e a Piangipane, che ospitano le salme di 2.420 militari degli eserciti alleati che facevano parte dell’VIII Corpo d’Armata britannico: di questi, 1.364 sono soldati inglesi, dai 19 anni in su. E gli altri sono militari di Paesi del Commonwealth. Numeri che sono la testimonianza diretta dell’alto tributo di sangue offerto ottant’anni fa, fra il novembre del 1944 e il 10 aprile del 1945, dall’Armata britannica, composta da militari del Regno Unito, di Australia, Nuova Zelanda, Canada, India e Sud Africa, oltre che della Polonia e della brigata Palestinese.

Un tributo di sangue inglese cui re Carlo III intende rendere omaggio in questa sua visita a Ravenna. E a liberazione avvenuta, gli inglesi hanno avuto il ruolo di riavviare le attività di governo locale, sono stati loro a nominare le prime giunte, a porre mano alla rimozione delle macerie. Senza dimenticare che fu il comandante dell’Armata inglese, Richard McCreery a decorare con medaglia d’oro al valor militare il comandante partigiano Arrigo Boldrini.

Quando ad agosto del 1944 iniziò lo sfondamento della linea Gotica e gli alleati liberarono Firenze e Rimini, gli eserciti erano divisi su due fronti: l’Ottavo Corpo d’Armata britannico procedeva verso nord lungo l’Adriatico mentre dalla Toscana muoveva il Quinto Corpo d’Armata Usa puntando sugli Appennini, obiettivo Bologna. Ecco perché così alto fu, solo a parlare del Ravennate, il tributo degli inglesi (da dicembre all’VIII Armata si affiancarono i gruppi di combattimento della Cremona, della Friuli e della Folgore, mentre in tutto il territorio, come è noto, operavano formazioni partigiane). A metà ottobre le forze britanniche si attestarono nella Cervia liberata e da lì iniziò l’avanzata verso Ravenna: punta di diamante era la ‘Porter Force’ composta da lancieri britannici e canadesi e dalla Popski Private Army al cui comando era Wladimir Peniakoff (Popski) che convinse il comando inglese a non bombardare la basilica di Sant’Apollinare. Fra il 19 novembre, quando fu occupata Classe, e i primi di dicembre le formazioni inglesi e canadesi, con una manovra a tenaglia attraverso i territori di San Pancrazio, Russi, Godo da una parte, e Fosso Ghiaia e Porto Fuori dall’altra, arrivarono alle porte della città dove entrarono il 4 dicembre. Ben più accidentato il percorso degli Alleati nell’area pedecollinare del Faentino, dove peraltro altissimo è stato il sacrificio dei militari britannici e dei dominions: nel cimitero di via Santa Lucia a Faenza sono sepolti i resti di 1.152 soldati. Di questi 886 sono inglesi e gli altri australiani (4), canadesi (25), neozelandesi (224), sudafricani (7), indiani (5). A monte della via Emilia, fino ai contrafforti appenninici (dove operava la 46a divisione britannica) la resistenza delle truppe tedesche fu infatti strenua: le truppe alleate annoveravano anche reparti polacchi e uomini della brigata Ebraica e del gruppo di combattimento Friuli (decisivo, mesi dopo, nell’offensiva per superare il fronte del Senio) mentre in appennino operavano formazioni partigiane.

Furono i neozelandesi, il 17 dicembre a liberare da sud la città di Faenza. Fra i caduti dell’esercito di Sua Maestà ci fu il capitano John Brunt, 22 anni, insignito, postumo, dal re Giorgio VI della Victoria Cross, la più alta onorificenza di guerra del Regno Unito. Brunt morì sotto il fuoco tedesco nella zona di Celle dopo aver tenuto la posizione l’8 e il 9 dicembre dando così modo ai neozelandesi di attraversare il Lamone. Le ultime località liberate a dicembre, dalle truppe canadesi, furono Bagnacavallo e Villanova e proprio qui c’è da allora il cimitero dei militari del Commonwealth: sono sepolti 212 soldati, 206 dei quali canadesi. La sera del 9 aprile scattò l’assalto al fronte del Senio, oltre 40 km da Zattaglia ad Alfonsine, ad opera delle forze dell’VIII Armata britannica affiancate dalla ‘Cremona’, dalla Friuli e dai partigiani. Se a Castel Bolognese i primi a entrare furono i polacchi, a Cotignola furono i neozelandesi, a Felisio i polacchi, a San Potito e a Lugo gli indiani; Lavezzola fu l’ultima località ravennate ad essere liberata, il 14 aprile, dalle truppe inglesi.

La ‘battaglia del Senio’ aprì le porte alla liberazione del Nord Italia: il tributo di sangue fu anche qui pesante e i caduti riposano nel cimitero di guerra inglese ed ebraico di Piangipane. Qui vi sono 956 tombe: 250 inglesi, 438 canadesi, 120 indiani, 96 neozelandesi, 33 palestinesi volontari della brigata ebraica, 11 sudafricani, 6 australiani, 2 di altri Paesi. Ai tre cimiteri alleati sono da aggiungere quello di Camerlona che raccoglie i resti di 208 militari del gruppo di combattimento Cremona e il sacrario di Zattaglia dove alla fine della guerra furono sepolti 242 caduti della Friuli.