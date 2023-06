L’onda creativa della designer Dallavalle: "La natura è equilibrio e fonte d’ispirazione"

di Maria Silvia Cabri

"Sono una eterna curiosa e nomade dell’arte. Per questo mantengo gli occhi grandi e l’animo profondo".

È questa Daniela Dallavalle, designer italiana che ama celebrare la propria passione per l’esistenza e lasciare libera la propria fantasia tra molteplici espressioni creative. Nella sua continua ricerca dell’animo più puro dei materiali, ha disegnato collezioni per vestire corpi, ambienti e atmosfere.

I primi passi nel mondo della moda all’inizio degli anni Ottanta, poi la nascita della linea che prende il nome dalla primogenita di Daniela Dallavalle e Giuliano Cavaletti, ‘Elisa Cavaletti’, fino alla fondazione nel 1997 di GREDA (acronimo per Giuliano, il marito, Riccardo, Elisa, due dei figli, e Daniela) a Carpi come sede centrale per la creazione delle collezioni. Nel 2004 nasce la linea di arredo tessile per la casa ‘Arte Pura’ e nel 2015 viene inaugurata la nuova sede centrale di Carpi: ‘La Baracca sul Mare’. GREDA e Arte Pura si fondono in un’unica casa madre chiamata Daniela Dallavalle che interpreta fedelmente il sogno della sua fondatrice, ovvero di esaltare la qualità dei momenti di vita di ognuno di noi, trasmettendo il valore della bellezza e dell’artigianalità italiana in creazioni tessili, artistiche e di design, realizzate per vestire le persone e gli spazi che esse abitano.

Arte e moda, anima e materia: come nasce Daniela Dallavalle?

"Daniela Dallavalle nasce perché può essere se stessa. L’infanzia è il periodo dove si scelgono le proprie radici: ‘arte e moda, anima e materia’ sono parole essenziali nella mia esistenza. Fino da bambina ho sentito parlare di moda e abbigliamento, in conseguenza del lavoro dei miei genitori. La materia è connessa alla curiosità di scoprirla, toccarla, avere con essa un rapporto emozionale".

L’arte ha un ruolo importante nel suo essere creativa…

"Molto e con tre diverse influenze. La prima è legata al rapporto con mia mamma, tedesca, mondana, ha fatto vivere me e mia sorella a contatto con l’arte moderna di ogni tipo, dagli abiti ai luoghi di tendenza come lo Studio 54 di New York, ai personaggi. La seconda fa riferimento alla natura, alla figura di papà, trentino, che mi portava sulle cime delle montagne: un approccio istintivo. La natura è la mia grande maestra perché il suo esprimersi è arte, equilibrio, e da essa traggo ispirazione. Infine, i viaggi, un dono bellissimo che i nostri genitori ci hanno fatto fin da piccole e che mi hanno consentito di osservare culture, etnie, espressioni. La mia ‘anima’ creativa nasce da tutto questo: l’arte come passione per l’esistenza. La materia come vita in continua trasformazione". Quale linguaggio la contraddistingue di più?

"Ce ne sono due, diversi ma che combaciano: quello creativo e quello interiore, intimo. Il primo esprime la mia originalità: quando creo ho rispetto per la natura e il pianeta e, al tempo stesso, lascio liberi gli altri di imprimere il loro tocco su ogni mio oggetto. Il linguaggio interiore è trasparente, puro, libero da ogni contaminazione e mi permette di entrare velocemente in contatto con gli altri".

Moda: cosa significa per lei? "Spesso, in passato, se ne parlava solo in riferimento all’abbigliamento. Oggi è uno stile di vita applicabile all’arte, agli oggetti. Creo non appoggiandomi a ciò che la società impone; la mia moda è libera da tutto questo, è una scelta responsabile, ricerca della bellezza personale, e qualcosa che mi rappresenta".

Moda ma non solo: quali sono i nuovi progetti di design?

"Sono cresciuta nel distretto tessile di Carpi e inevitabilmente sono partita dalla moda come abbigliamento, ma la mia curiosità per la materia mi ha spinta oltre. Così ho deciso di esprimermi anche nel design, come bene mostra la Baracca sul Mare che è intrisa di oggetti fatti da me, una passione che poi è diventata un business, creando in azienda un apposito dipartimento per il design per il mercato. Ad esempio un oggetto cui tengo molto è ’intreccio’, la cui ispirazione nasce da un viaggio a Bali (cuscini, sedute, paratie per ambienti), tutti oggetti artigianali, etnici, rigorosamente italiani perchè voglio siano rispettate le leggi del pianeta e le persone. Ancora, il ‘cubo di cristallo’: la trasparenza mi ha sempre affascinata. Può essere usato come seduta, tavola, letto, armadio in base alle dimensioni. Altro elemento è la luce: ho iniziato la collaborazione con una start up ‘Studio Stab’.

E’ importante il rapporto con il territorio e invito il Distretto a reimmaginare nuovi ambiti progettuali per esprimere la creatività oltre il tessile".

La Baracca sul Mare: luogo eclettico a servizio della città. Perché questo nome?

"Quando ho lasciato la casa dei miei genitori, a 19 anni, con una valigia bianca, ho capito che avrei voluto creare un luogo, una ‘Baracca’ appunto, dove incontrare persone e condividere, proprio come accadeva nella casa della mia famiglia. ‘Sul Mare’ perché quando papà mi portava sulle cime, mi chiedeva ‘cosa vedi oltre l’orizzonte?’: il mare. Ho scelto di realizzarla a Carpi perché è il luogo che mi ha accolta e mi ha insegnato tanto: non è solo la sede dell’azienda ma un luogo dove esporre, contaminarsi, realizzare eventi, tra lo spazio interno, il ‘teatro’ e l’esterno".

Una curiosità: è vero che le piace camminare scalza?

"Sì perché avverto la forza del pianeta, il campo magnetico, ma sempre con le ‘ali aperte’ per accogliere e spiccare il volo".