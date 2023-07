Marvin, degustare vino sospesi nel tempo

di Paolo Tomassone

Esattamente l’opposto del ‘binge drinking’, cioè del bere in fretta per sballarsi. "No, no. Il vino è troppo importante, deve prendersi il suo tempo, nella tranquillità dell’ambiente intorno. Io non farò mai fretta ai clienti seduti ai miei tavoli". Lo dice Marcello Rocca, agente di commercio di 59 anni, che nel 2020 poco prima di precipitare nell’incubo Covid ha deciso di dare concretezza a un sogno che coccolava da tempo, quello di servire buon vino e offrire uno spazio accogliente a chi cerca un po’ di relax a fine giornata. Così è nato Marvin, il wine shop di 110 metri quadri in viale Carducci a Carpi, con tavoli per la degustazione. "Un ambiente semplice che ho voluto arredare con mobili d’antiquariato che avevamo in famiglia e pezzi moderni acquistati da me. Abbiamo anche una parte esterna dove abbiamo allestito il dehors. Ho visto crescere il locale lentamente, pezzo dopo pezzo, un passo alla volta". Un locale tranquillo – lo definisce Rocca – in controtendenza rispetto al ritmo forsennato che accompagna la vita lavorativa di chi è abituato a vendere nel distretto del tessile e abbigliamento. "Negli ultimi anni ho visto il settore in grande difficoltà – spiega – e dedicandomi a questa nuova attività ho voluto crearmi un’alternativa in caso di difficoltà. Purtroppo ho avviato il negozio in un momento molto difficile, ma dopo la fase più acuta dell’emergenza, quando hanno riaperto i locali e i ristoranti, l’attività ha iniziato a funzionare molto bene e sono felice di come stanno andando le cose".

Marvin è anche negozio di vini, birre e liquori, gestito dalla sorella Roberta. Al tramonto è Marcello che, abbandonata la giacca e la cravatta, comincia a girare per i tavoli, versando vino nei calici e a consegnare taglieri di salumi e formaggi, con focacce e pinse. "Ogni sera per me è una grande occasione di conoscenza, di crescita personale e professionale – confida Rocca –. Il rapporto umano è fondamentale, non lo potrei mai trascurare. Per questo giro tanto tra i tavoli, mi assicuro che il cliente stia bene e si senta a suo agio. Proprio come voglio sentirmi a mio agio io quando vado a bere in un locale o a cena in un ristorante. Per me chi sceglie di venire da Marvin per un aperitivo o per una serata con amici può stare seduto quindici minuti o anche tre ore, non importa, quello che conta è che possa trascorrere un momento piacevole e tranquillo". E chi non ha tempo di trascorrere una serata fuori, può ordinare le bevande dal divano di casa e aspettare la consegna a domicilio. "Un servizio che abbiamo voluto introdurre sempre con l’intento di stare vicino al cliente, un po’ coccolarlo". Anche attraverso i prodotti che vengono venduti.

Il vino spinato arriva da un’azienda di Padova, ma nel locale vengono servite decine e decine di bottiglie. "Tra un lavoro e l’altro vado io stesso a ricercare qualche cantina locale e a volte mi spingo anche fuori regione.

Qui soddisfiamo i gusti di tutti, ma le bollicine sono quelle che vanno per la maggiore".

I numeri danno ragione a Rocca che sul futuro non si sbilancia. "Il locale è cresciuto molto in due anni, ma voglio mantenere la gestione familiare.

Vedo arrivare tanti clienti, anche tante persone curiose e desiderose di trascorrere una serata in un locale un po’ diverso dal solito, dove tutte le cose sono curate a partire dall’arredamento. Questo è l’aspetto più appagante dell’impresa che ho realizzato. Certo, siamo cresciuti tanto dall’apertura ad oggi e per i prossimi anni – assicura – continueremo a crescere per la qualità del servizio che offriamo".