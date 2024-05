Mattia Drudi . Dai kart ai bolidi in pista: "La mia passione è diventata un lavoro"

Mattia Drudi non fa un mestiere come tutti gli altri. Il suo lavoro per molti può essere fuori dal comune, per altri un sogno. Per vivere Mattia sale alla guida della sua Aston Martin da corsa e dà il tutto per tutto in pista durante le gare del campionato GT (Gran Turismo), corredo nei maggiori circuiti del mondo. Classe 1998, il pilota riccionese muove i primi passi nel mondo dei motori tra Riccione e Misano (ora vive a San Marino) e nel 2004 sale per la prima volta su un kart. Da lì scatta l’amore a prima vista con le monoposto che lo accompagnerà fino al 2013, anno del grande salto. In quella stagione passa alle vetture dalle ruote coperte e corre il Campionato italiano di Formula 4. Una rapida ascesa che lo porta poi a diventare pilota ufficiale Audi con cui vincerà nel 2019, tra le tante competizioni, anche il Campionato Gt italiano. Mattia Drudi è il campione in carica del Gt World Challenge Europe Sprint Cup 2023 e ha appena iniziato una stagione di gare colma di novità.

Reduce dal successo dello scorso anno, come sta andando la stagione ’24?

"Ho corso per cinque anni in Audi e da quest’anno ho cambiato scuderia firmando con Aston Martin. La prima settimana di aprile ho corso la gara inaugurale in Francia in cui mi sono classificato settimo".

Con quale auto corre adesso?

"Prima guidavo un’Audi R8 Gt3 ed ora una Aston Martin Veritage Gt3. La nuova auto va molto forte e sono contento".

Quanto dura il campionato?

"Le gare mi tengono impegnato per dieci weekend, per la finale di stagione correremo a Gedda in Arabia Saudita".

Come si è avvicinato alla passione per i motori?

"Negli anni ’ 90 mio padre era un pilota automobilistico, quindi posso dire che l’amore per i motori sia di famiglia. Alla fine della sua carriera ha gestito poi una pista di kart e proprio lì a sette anni ho mosso i primi passi nel mondo delle quattro ruote".

Quando ha capito che i motori sarebbero potuti diventare un lavoro vero e proprio?

"Non appena ho firmato il mio primo contratto con Audi nel 2019. Precedentemente ero seguito da alcuni team minori, ma ancora non potevo dire che fosse un lavoro vero correre per loro".

Come passa il suo tempo tra una gara e l’altra?

"In genere quando non sono in pista mi dedico molto all’allenamento fisico, aspetto fondamentale in gara".

Come cambia la sua routine nel periodo di gare?

"Di solito il giovedì parto verso il luogo che ospiterà la corsa. I restanti giorni mi alleno preparandomi alla successiva tappa. Non c’è molto spazio per dedicarsi ad altro".

E quando la stagione è finita che fa?

"Nel periodo in cui la stagione è ferma mi sottopongo ai test pre-stagionali nel simulatore di Formula 1 a Samberg in Svizzera".

Che interessi ha oltre a quello dei motori?

"Sono diplomato come perito chimico. Mi piace giocare a padel e quando cerco un pò di relax vado a pescare".

Che rapporto ha con Riccione e la sua terra?

"Mi manca sempre molto quando il lavoro mi porta lontano. Le prime gare le ho corse qui e non posso dimenticare da dove vengo".

Federico Tommasini