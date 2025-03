Maurizio Battista con la sua ironia arriva ad Ancona

Giovedì 17 aprile, alle ore 21, il Teatro delle Muse di Ancona ospiterà Maurizio Battista con il suo spettacolo Only Maurizio. Il comico romano, noto per la sua ironia tagliente e il suo stile diretto, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la propria vita, trasformando esperienze personali in momenti di pura comicità. Tra racconti inediti, aneddoti divertenti e riflessioni dal forte impatto emotivo, Battista offrirà uno spettacolo capace di intrecciare leggerezza e profondità. Il suo talento nel cogliere gli aspetti più paradossali della quotidianità darà vita a un monologo coinvolgente, dove anche i dettagli più insignificanti diventeranno spunti di riflessione e filosofia di vita. Con la consueta capacità di far sorridere e pensare, l'artista proporrà una serata unica, in cui il pubblico potrà riconoscersi nelle sue parole e lasciarsi trasportare dal ritmo serrato del racconto. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità intelligente.