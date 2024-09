Max Ortenzi: tanto lavoro e promozioni

Premiato due mesi fa come miglior coach della A2, Massimiliano Ortenzi vanta un record non trascurabile: da allenatore ha vinto tutti i campionati dalla Prima Divisione alla serie A2. Inoltre quest’anno sarà il più giovane coach in Superlega. Una storia molto particolare la sua. Negli anni delle scuole medie è decisivo l’incontro con il prof. Giancarlo Fagiani che gli trasmette la passione per il volley. Ottiene il patentino a 18 anni. Nel 1998-99 allena i baby di Montegiorgio, Monte Urano e Loreto. A Loreto vince due titoli italiani di Lega giovanili e per ben 9 stagioni è il selezionatore delle Marche al Trofeo delle Regioni. Nel 2005-06 arriva la panchina da senior a Fabriano (B1, conquista dei playoff). Estate 2007: Ortenzi accetta l’offerta di Grottazzolina in B1. La società non naviga in buone acque. Nel momento di massima difficoltà Ortenzi, il presidente Romiti e alcuni dirigenti hanno l’intuizione vincente: siamo nel 2009, nasce la M&G Scuola Pallavolo (unione delle realtà di volley di Montegiorgio e Grottazzolina). Passione e un briciolo di follia: arrivano risultati a catena e parte la scalata. In 15 anni il miracolo: dalla serie C alla Superlega in tre lustri.