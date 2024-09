Megabox, l’obiettivo è crescere ancora Squadra rinnovata per avvicinarsi alle Top 4

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia partecipa al quarto campionato di A1 consecutivo della propria storia. La società, creata e presieduta da Ivano Angeli, ha avviato nel 2020 un progetto sportivo ambizioso in un territorio che vive da sempre di pallavolo, rinverdendo una gloriosa tradizione. La squadra biancoverde ha riportato la pallavolo femminile della provincia di Pesaro Urbino in serie A1, conquistando l’anno scorso la prima qualificazione ai play-off scudetto. Quest’anno la squadra punta a consolidarsi tra le prime otto, magari facendo un passo in più. Tra le sue fila, Gaia Giovannini porta a Vallefoglia la medaglia d’oro olimpica conquistata con la nazionale azzurra. L’infortunio di Alice Degradi (che le è costato le Olimpiadi) e della palleggiatrice tedesca Kastner non hanno impedito alla squadra biancoverde di disputare un precampionato all’altezza delle aspettative. «Siamo soddisfatti del gruppo che abbiamo costruito - spiega il presidente Angeli - e pensiamo che possa raggiungere gli obiettivi della prossima stagione. Dopo la conquista dei play-off, vogliamo consolidarci a questi livelli e, se possibile, fare anche meglio del settimo posto dell’anno scorso. Il nostro progetto è quello di crescere senza strappi, con costanza e metodo. Per fare questo abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico. Siamo la squadra della provincia di Pesaro e l’unica formazione femminile di volley in serie A1 di tutta la regione. Ci aspettiamo una bella risposta da parte dei nostri tifosi, e assieme a loro vogliamo continuare nel miglior modo possibile questa grande avventura che è il massimo campionato italiano, che, specie dopo l’oro olimpico della Nazionale, è il più importante al mondo». Così racconta la sua Megabox l’allenatore Andrea Pistola: «Abbiamo costruito una squadra completa, migliorata in diversi aspetti rispetto all’anno scorso. Abbiamo inserito battitrici molto importanti come Storck, Candi e Bici, che hanno ottime battute spin, e Weitzel che ha un’efficace battuta flot. In fase di ricezione, abbiamo affiancato a Giovannini, che è una specialista di quel fondamentale, un ottimo libero come De Bortoli e una schiacciatrice abile come Michieletto. Il reparto centrali ha buona qualità tecnica ed esperienza. La squadra è aggressiva al servizio e ha una buona predisposizione alla fase difensiva. L’arrivo della giovane serba Rada Perovic completa al meglio il reparto palleggiatrici e rappresenta un’addizione importante. Detto tutto ciò, la cosa più importante è che tutte le giocatrici che hanno accettato di venire a Vallefoglia sono arrivate supermotivate, il che ha creato un gruppo con grande propensione al lavoro e mentalità giusta». Le tigri esordiranno domenica 6 ottobre alle 17 a Firenze contro le padrone di casa del Bisonte. Il primo incontro casalingo è in programma domenica 20 ottobre alle 17 con la Eurotek Uyba Busto Arsizio. La campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025 è in pieno svolgimento su Liveticket (www.liveticket.it/evento.aspx?Id=504862).