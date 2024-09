MegaVolley NextGen, un progetto sportivo e sociale che guarda verso il futuro

Si rafforza l’impegno della Megabox volley a favore dei giovani. Quest’anno la società pesarese ha lanciato il progetto MegaVolley NextGen, che nasce per portare un contributo, attraverso la pallavolo, allo sviluppo a tutto tondo della personalità dei giovani atleti dando vita a uno spazio dedicato ai più giovani con un filo diretto con la prima squadra. Così presenta il progetto la Supervisor del settore giovanile Tatiana Kosheleva, ex capitana e giocatrice simbolo della Megabox: «Lo sviluppo dello sport giovanile è un processo lungo e impegnativo, che richiede attenzione e risorse. Nei piani del nostro club c’è la costruzione di un sistema che includa squadre giovanili di tutte le età. Seguendo l’esempio delle atlete della squadra di A1, le giovani giocatrici impareranno la responsabilità, la dedizione e la mentalità vincente, svilupperanno abitudini sane, fisseranno obiettivi nella vita e nello sport e li raggiungeranno. Il nostro lavoro non si baserà sull’illusione che ognuna di loro possa diventare una giocatrice di pallavolo professionista. Vogliamo creare una nuova generazione di atlete che in futuro potranno rappresentare con onore la regione e il paese». Aggiunge Kosheleva: «Voglio rivolgere un ringraziamento speciale a ogni allenatore che lavora nel nostro team. Non è facile trovare persone come loro, che sono unite da un'idea comune. Il progetto MegaVolley NextGen ha avuto successo! Vedo i volti felici dei bambini, il loro miglioramento, il desiderio, il rispetto reciproco e l'amore per la pallavolo, e questo è tutto merito dei nostri insegnanti». Il progetto MegaVolley NextGen prevede la partecipazione di squadre di giovani e giovanissime del territorio ai campionati di Serie B2, Serie D, Prima divisione, Under 18 (due squadre), Under 16 e Volley S3. Sono ancora aperte le iscrizioni per la S3 e per le formazioni Under 13 e Under 14. Per informazioni: info@megaboxvolley.it.