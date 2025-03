Montecatini Opera Festival: tornano dal 18 aprile

Nel 2025 torna l'atteso Montecatini Opera Festival (MOF), che per la nuova stagione presenta un calendario ricco di eventi che omaggiano la grande tradizione lirica italiana e internazionale. Il Festival si svolgerà in luoghi storici della città come quello delle Terme Tettuccio, riconosciute come patrimonio UNESCO, offrendo nei prossimi mesi al pubblico numerose serate indimenticabili che porteranno all'ultima del 24 ottobre. La 27esima edizione verrà inaugurata il 18 aprile con l'Opening Gala, durante il quale verrà conferito il Premio Internazionale “Il Parnaso” al soprano Mariangela Sicilia. Acclamata a livello mondiale, Sicilia si esibirà insieme a Noemi Umani (soprano), Alessandro Fantoni (tenore), Paolo Ruggiero (baritono) e Mirco Roverelli (pianoforte) con un programma che prevede musiche di Mozart, Verdi, Rossini, Puccini, Mascagni, Bernstein e Morricone. La seconda data è prevista per il 25 aprile, quando è in programma lo Spring Opera Gala che vedrà protagonisti Francesca Bruni (soprano), Alessandro Fantoni (tenore), Paolo Ruggiero (baritono) e Massimo Salotti (pianoforte). La serata offrirà arie di Donizetti, Verdi, Rossini, Puccini, Mascagni, Bizet e De Curtis. Il 27 giugno e il 24 ottobre, The Best of Opera & more proporrà poi un viaggio musicale che partirà dal melodramma per attraversare i grandi classici della canzone napoletana e temi indimenticabili del cinema. Il 27 giugno si esibiranno Alessandra Meozzi (soprano), Alessandro Goldoni (tenore), Lorenzo Battagion (baritono) e Massimo Salotti (pianoforte), mentre nell'ultima data del Festival saranno protagonisti il soprano Francesca Bruni, il tenore Nicola Mugnaini, il baritono Paolo Ruggiero e Salotti. Il Montecatini Opera Festival è nato nel 1999 con l'obiettivo di diffondere la cultura musicale e valorizzare il patrimonio culturale del territorio, in particolare la tradizione lirica italiana. Fin dall'Ottocento, Montecatini Terme è stata meta prediletta di grandi operisti come Verdi, Rossini, Leoncavallo e Puccini, che trovavano ispirazione nei celebri bagni termali della città. Organizzato dall'Associazione culturale Il Parnaso, in collaborazione con il Comune di Montecatini Terme e le Terme S.p.A., il Festival ha visto una crescita costante, diventando una risorsa strategica per la promozione turistica della città a livello internazionale. Numerosi artisti di fama mondiale si sono esibiti al MOF e, dal 2005, il MOF dispone di un'orchestra stabile, ovvero l'Orchestra Montecatini Opera Festival composta da musicisti affermati che propongono un repertorio che spazia dal barocco al Novecento, con particolare attenzione al melodramma italiano. Il Festival collabora inoltre con enti prestigiosi come la Fondazione Luciano Pavarotti, l'Arena di Verona e la Fondazione Pistoiese Promusica oltre ad associazioni locali, in modo da promuovere sinergie che arricchiscono l'offerta culturale della città.