"Nati per diffondere la cultura british"

L’Associazione Culturale Italo-britannica di Ravenna è nata, senza fini di lucro, nel 1956 da un’idea di Egle Parra – nota docente di lingue inglese in quegli anni – e dalla volontà di altri studiosi e appassionati di cultura britannica ravennati. Dopo un periodo di interruzione delle attività, l’associazione è stata ufficialmente ricostituita con la fondazione ufficiale nel febbraio 1982. Attualmente è presieduta da Maria Cottignola, mentre la vice è Leonarda Pezzi, entrambe insegnanti. "L’obiettivo principale – affermano – è quello di contribuire allo sviluppo di rapporti di conoscenza e di amicizia tra l’Italia e la Gran Bretagna e di diffondere la cultura britannica tutti i livelli. A tal riguardo, l’associazione promuove la divulgazione della cultura e della lingua anglosassone attraverso l’organizzazione di corsi di aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, conversazione in lingua inglese, conferenze e seminari aperti al pubblico, collaborazioni con enti, musei e Istituzioni scolastiche, caffè letterari, borse di studio per studenti meritevoli, pubblicazioni, interviste, mostre, viaggi e soggiorni all’estero e in Italia". Dal 1988 al 1993 l’associazione ha introdotto lo studio della lingua inglese in 19 scuole materne comunali, collaborato col Comune di Ravenna alla realizzazione del primo gemellaggio con la città di Chichester e alla successiva stesura dello Statuto; partecipando inoltre alla mostra sui pittori Preraffaelliti al museo MAR con conferenze in lingua inglese. Sono da segnalare anche attività con l’università per la formazione permanente degli adulti e con il Centro Informagiovani. In occasione del 250° Anniversario della morte dello scrittore Jonathan Swift sono state realizzate rappresentazioni teatrali con la scuola "Guido Novello" mentre in occasione del Giubileo del 2000 è stata allestita la mostra sulle ‘Le cattedrali Gotiche del Regno Unito" nella sala pre-consiliare del Comune. Negli anni sono stati invitati a Ravenna personaggi di grande spessore culturale come i professori A. Serpieri, S. Perosa, J. Barnard, D. Saglia, Gregory Dowling, e anche Simon Brown, curatore del museo Newstead Abbey (la dimora nobiliare di Lord Byron) e il giornalista Antonio Caprarica.

Quest’ultimo è stato protagonista nei giorni scorsi di una seguitissima conferenza sul rapporto indissolubile tra i reali britannici e l’Italia. "Non vediamo l’ora – affermano Cotignola e Pezzi – di poter incontrare Re Carlo III e la Regina Camilla a nome degli associati che quotidianamente chiedono notizie sulla effettiva presenza dei reali in città".

Le recenti attività dell’associazione si sono concentrate anche nel favorire la conoscenza del poeta Lord Byron, in occasione dell’apertura del museo a Palazzo Guiccioli a Ravenna.

Si stanno attivando collaborazioni anche con altre associazioni culturali di lingua inglese come la recentissima Italian Byron Society.

Roberta Bezzi